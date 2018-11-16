СИГРЭ создает новые рабочие группы исследовательских комитетов A2 и B5

ТК РНК СИГРЭ информирует:

1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):

A2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG A2.60_Dynamic Thermal Behaviour of Power Transformers;

A2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG A2.61_On-load tap-changer best practices;

A2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG A2.62_Analysis of AC Transformer Reliability;

B5 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG B5.68_Optimisation of the IEC 61850 Protection, Automation and Control Systems (PACS) engineering process and tools.

2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.

3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.

5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC A2 Chairperson: Simon RYDER, SRyder@doble.com

SC A2 Secretary: Tim GRADNIK, Tim.Gradnik@eimv.si

SC B5 Chairperson: Rannveig Løken, Rannveig.Loken@statnett.no

SC B5 Secretary: Richard ADAMS, richard.adams@ramboll.co.uk

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) CIGRE, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.