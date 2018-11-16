СИГРЭ создает новые рабочие группы исследовательских комитетов A2 и B5

Работает ли импортозамещение в России?
16 ноября 2018, 16:41
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
ТК РНК СИГРЭ информирует:
1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):
A2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG A2.60_Dynamic Thermal Behaviour of Power Transformers;
A2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG A2.61_On-load tap-changer best practices;
A2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG A2.62_Analysis of AC Transformer Reliability;
B5 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG B5.68_Optimisation of the IEC 61850 Protection, Automation and Control Systems (PACS) engineering process and tools.
2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.
3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.
4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.
5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:
SC A2 Chairperson: Simon RYDER, SRyder@doble.com
SC A2 Secretary: Tim GRADNIK, Tim.Gradnik@eimv.si
SC B5 Chairperson: Rannveig Løken, Rannveig.Loken@statnett.no
SC B5 Secretary: Richard ADAMS, richard.adams@ramboll.co.uk
Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) CIGRE, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.