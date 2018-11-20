Александр Новак: “Турецкий поток" будет способствовать дальнейшему укреплению российско-турецкого сотрудничества”

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в составе делегации Президента России Владимира Путина принял участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода “Турецкий поток”.

С окончанием укладки морского участка “Турецкого потока” пройден самый сложный этап в реализации проекта, отметил в ходе своего выступления на церемонии Владимир Путин.

“Проложено в общей сложности 1800 км труб. По первой нитке российский газ будет поступать на запад Турции, а по второй - транзитом в страны юго-востока Европы. Это делает из Турции серьезный европейский хаб. Впереди укладка сухопутной части. Рассчитываем, что работы будут вестись такими же ударными темпами с тем, чтобы запустить газопровод до конца 2019 года”, - отметил глава Российского государства.

Президент России подчеркнул, что в ходе строительства газопровода применяются новейшие технологические решения, соблюдаются строгие экологические стандарты и нормы. Ввод “Турецкого потока” позволит расширить сотрудничество России и Турции в газовой сфере, а также будет иметь большое значение для экономического развития Турции и всего региона в целом, заявил Владимир Путин.

“Многолетняя стабильная эксплуатация “Голубого потока” подтвердила, что Россия является надежным поставщиком газа, эффективно и устойчиво обеспечивает экономику эффективным и экологичным видом топлива”, - добавил он.

Окончание строительства, во многом, подчеркивает интенсивность проводимой работы в рамках взятого президентами России и Турции курса на укрепление двустороннего взаимодействия, отметил по окончании церемонии Александр Новак.

"Сегодняшняя церемония – результат слаженных действий российской и турецкой сторон. Благодаря профессионализму сотрудников компании "Газпром" укладка газопровода завершена с опережением графика. На данный момент продолжаются работы по сварке первой и второй ниток подводящего газопровода на сухопутном участке в Турции", - рассказал Министр энергетики России.

Он также отметил высокую значимость проекта "Турецкий поток" для энергорынков Турции и Европы.

"Учитывая, что пропускная способность газопровода составит 31,5 млрд. куб. м в год, он внесет большой вклад в укрепление энергобезопасности не только Турции, но и европейских стран, повышая глобальную энергетическую устойчивость. Уверен, что реализация такого масштабного проекта, как "Турецкий поток", будет способствовать дальнейшему укреплению российско-турецкого сотрудничества, - подчеркнул глава Минэнерго России.