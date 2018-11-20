Дмитрий Коротков назначен заместителем генерального директора "Россетей"

Дмитрий Коротков утвержден в должности заместителя генерального директора ПАО "Россети" по правовому обеспечению. К своим обязанностям он приступил сегодня, 20 ноября.

В новом качестве Дмитрий Коротков будет курировать деятельность правового блока компании и отвечать за работу с дебиторской задолженностью.

До прихода в группу "Россети" Дмитрий Коротков занимал должность помощника Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева по юридическим вопросам, а до этого работал в Контрольном управлении Президента.

Дмитрий Коротков родился в 1982 году. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. До поступления на государственную службу занимал руководящие должности в крупных коммерческих структурах, отвечая за правовые вопросы.

"Дмитрий Коротков – это, безусловно, усиление нашей команды. Убежден, что знания и большой практический опыт помогут Дмитрию решить стратегически важные для "Россетей" задачи в юридической плоскости. Прежде всего, совершить прорыв в работе с дебиторской задолженностью", - прокомментировал назначение глава компании Павел Ливинский.