Филиал "Свердловэнерго" завершает год с уверенными показателями

Руководитель филиала "Свердловэнерго" и "ЕЭСК" Андрей Мельников провел расширенную встречу с директорами производственных отделений свердловского подразделения ОАО "МРСК Урала". В рамках совещания руководители обсудили приоритетные задачи и направления развития филиала "Свердловэнерго", наметили план работы на предстоящий период, а также обсудили промежуточные итоги работы подразделений за 9 месяцев.

Как отметил Андрей Мельников, в 2018 году энергетики подразделения направили на эксплуатацию и ремонт электросетевого комплекса более 1,3 млрд рублей, на реализацию инвестиционной программы более 2,7 млрд рублей. В рамках инвестиционной программы специалисты филиала "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" более 460 млн рублей направят на модернизацию электросетевого комплекса классом напряжения 10-0,4 кВ, от которого запитаны социальные объекты и жители Свердловской области. На эти средства энергетики компании реализуют как целевые программы по обновлению оборудования, так и работы по реконструкции, реализуемые компанией при присоединении новых потребителей и развитию распределительной сети низкого класса напряжения.

Что касается планов по технологическому присоединению, то совместно с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области энергетики провели в текущем году большую работу над дальнейшим сокращением сроков по технологическому присоединению в рамках реализации целевой модели. В настоящий момент средний срок присоединения предприятий малого и среднего бизнеса к сетям "МРСК Урала" в регионе составляет 56 дней. Сроки подключения льготной категории потребителей, к которым относятся физические лица находятся в нормативах, установленных федеральным законодательством. Всего за 9 месяцев текущего года в филиал "Свердловэнерго" поступило более 9,1 тысяч заявок на технологическое присоединение, из которых 89% относятся к категории льготных.

Главный инженер филиала "Свердловэнерго" Владимир Вяткин обозначил приоритеты работы техническому блоку производственных отделений. Речь идет о повышении эффективности системы охраны труда, расследованию причин технологических нарушений и надежности электроснабжения потребителей региона. В частности, он отметил, что одна из основных задач энергетиков филиала "Свердловэнерго" на сегодня - обеспечение бесперебойного электроснабжения региона в зимний период. Также он подчеркнул, что достаточно серьезное опасение вызывает работа оборудования, которое находится в ведении некрупных частных территориальных сетевых организаций. За 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в филиале "Свердловэнерго" количество технологических нарушений снизилось на 2,3%. Средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей по филиалу составила 2,77 часа, что в 1,5 раза ниже показателей 9 месяцев 2017 года. Этот показатель в филиале удается держать под контролем. Как отметил Владимир Вяткин, на это влияет целый ряд факторов: особое внимание проблемным участкам линий электропередачи, более четкое планирование программ технической эксплуатации и ремонтов, тщательная диагностика оборудования.

Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала Иван Кокшаров дал оценку проведенной работе по подхвату функций гарантирующего поставщика в Нижнем Тагиле, Невьянске и Новоуральске. Он подчеркнул, что сегодня сбытовые подразделения работают штатно, а собираемость средств составляет выше плановых величин. В отличие от Челябинской области, где "МРСК Урала" также осуществила подхват сбытовых функций, на Среднем Урале данный процесс прошел в более конструктивном русле. На сегодня для потребителей этих территорий на сайте "МРСК Урала" уже налажен сервис приема онлайн платежей за электроэнергию. Что касается взыскания дебиторской задолженности после ухода с рынка лишившихся статуса ГП сбытовых компаний – "Роскоммунэнерго" и "Новоуральская сбытовая компания", то в отношении этих дебиторов компания инициировала процедуру их банкротства.

Еще одна актуальная на сегодня задача, которую очертили участники встречи, - это дальнейшая работа по снижению потерь электроэнергии на территории Среднего Урала. Было отмечено, что мероприятия по выявлению и пресечению фактов неучтенного электропотребления в сетевом комплексе необходимо продолжить. Для того, чтобы повысить эффективность работы компании в данном направлении сегодня в филиале "Свердловэнерго" реализуются энергосервисные контракты.

На Среднем Урале специалисты "МРСК Урала" в 2018-2019 годы установят более 28,5 тысяч современных систем учета в 106 населенных пунктах. Это позволит энергетикам повысить качество и надежность электроснабжения, поскольку новый прибор не поддержит несанкционированное подключение, избавит потребителя от обязанности самостоятельно снимать показания, повысит точность определения объема оказанных услуг. Общая сумма затрат на эти цели уже в 2018 году превысит 900 миллионов рублей.

Руководитель блока реализации услуг также обозначил приоритеты работы с клиентами компании. Так, Иван Кокшаров поставил задачу по необходимости оперативного реагирования на обращения потребителей и безусловное исполнение мероприятий по устранению причин жалоб.

"Сегодня в филиале "Свердловэнерго" помимо ключевых задач по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей на повестке дня стоят такие вопросы как повышение уровня производственной культуры в наших подразделениях, усиление системы охраны труда, улучшение бытовых условий работы персонала. Также мы приступили к разработке целевых программ по повышению качества электроснабжения жителей Свердловской области. В ближайшее время мы уделим более пристальное внимание распределительным сетям пригорода Екатеринбурга, где идет интенсивное развитие территорий, продолжим работу над пресечением хищений электроэнергии, которые оказывают прямое влияние на качество обеспечения услугой жителей Свердловской области. Еще одно направление нашей работы будет касаться внедрения инновационных технологий для повышения эффективности работы электросетевой инфраструктуры. Еще одним из приоритетов станет более плотная работа с муниципалитетами региона, направленная на решение вопросов по развитию территорий и синхронизации планов ", - резюмирует топ-менеджер филиала "Свердловэнерго" и "ЕЭСК" Андрей Мельников.