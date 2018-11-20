Геотермальные электростанции АО "Геотерм" готовы к работе в осенне-зимний период

Геотерм получил паспорт готовности к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2018-2019 г. Документ, подписанный заместителем министра энергетики РФ Андреем Черезовым, подтверждает, что компания выполнила все мероприятия по подготовке энергообъектов к зиме.

На всех электростанциях АО "Геотерм" выполнены в полном объеме ремонты основного и вспомогательного оборудования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Обеспечена готовность к работе схем защит и автоматики, средств связи. Проведены необходимые технические освидетельствования и диагностики оборудования. Сформирован аварийный запас материалов и оборудования, необходимого для устранения возможных аварийных ситуаций. Персонал обеспечен средствами индивидуальной и коллективной защиты, специальной одеждой, необходимыми инструментами, первичными средствами пожаротушения. Все нормы по безопасности и надежности эксплуатации станции соблюдены.

На Мутновских и Паужетской ГеоЭС прошли тренировки оперативного персонала по отработке действий при ликвидации аварий в условиях низких температур и инструктажи по особенностям работы в условиях зимнего максимума нагрузок.

Исполнительный директор АО "Геотерм" Алексей Любин отметил, что получение паспорта готовности –важное событие для энергокомпании.

"Мы проходим проверку каждый год и относимся к этому этапу работы очень ответственно. Получение паспорта готовности для нас является еще одним доказательством того, что на станциях работают настоящие профессионалы, которые ответственно относятся к своему делу. Мы успешно выполнили все мероприятий в рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов, что позволит обеспечить надежную работу Мутновских и Паужетской геотермальных электростанций", - сказал Алексей Любин.

Отметим, что в 2018 году Правительство РФ Постановлением от 10 мая 2017 года №543 утвердило новые правила оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон. Поэтому в этом году паспорта готовности выдавались по новой методике, утверждённой приказом Минэнерго России от 27 декабря 2017 г. N 1233 Оценка готовности энергокомпаний проводилась на основе информации единой автоматизированной системы сбора и обработки информации Минэнерго.

Помимо комплексной оценки системы мониторинга Минэнерго проверку готовности геотермальных электростанций с 17 по 28 сентября 2018 года проводила комиссия в составе руководителей технических служб АО "Геотерм" и ПАО "Камчатскэнерго". Члены комиссии осмотрели здания и сооружения ГеоЭС, оценили ход ремонтных кампаний, проверили выполнение и соблюдение персоналом требований по промышленной безопасности. В ходе проверки комиссия не выявила нарушений организационного и технического характера, которые влияют на безопасное состояние и эксплуатацию зданий, сооружений и оборудования станций.