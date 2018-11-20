Китай запустил собственную систему спутникового позиционирования — аналог GPS и ГЛОНАСС

Китай вывел на орбиту два последних спутника национальной навигационной системы Beidou, которая позволит стране в будущем отказаться от американской GPS и российской ГЛОНАСС.

Правительство страны планирует не только заменить GPS в Китае на Beidou, но и предлагать услуги спутниковой навигации своим партнерам по всему миру с 2020 года. Сейчас на орбите Земли находятся 16 спутников системы, еще один — на геостанционной орбите.

В 2019-2020 годах страна запустит еще шесть аппаратов на средневысотную околоземную орбиту, три спутника на наклонную геосинхронную и еще два на геостационарную, пишет "Синьхуа". "Китай с абсолютным успехом выполнил задачу по созданию глобальной навигационной базовой сети системы Beidou. Это стало ключевым шагом перехода Beidou от внутренней системы к международной. До конца этого года система начнет функционировать и предоставлять базовые навигационные услуги странам и регионам проекта "Один пояс, один путь"".

Ранее в Японии заработала собственная система спутникового позиционирования, которая дополнит американскую GPS в районах, где она работает с перебоями. Например, в горах или крупных городах между высокими зданиями.

Хайтек