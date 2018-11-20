Курская АЭС-2 станет пилотной площадкой для внедрения автоматизированных процессов управления строительством АЭС

На площадке сооружения станции замещения Курская АЭС-2 (филиал Концерна "Росэнергоатом", входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом") впервые на российских АЭС запущена в опытную эксплуатацию 1-я очередь автоматизированной системы управления стоимостью и графиком строительства АЭС (АСУ СС).

Проект по созданию АСУ СС реализуется при участии Отраслевого центра капитального строительства Росатома (ОЦКС), ИК "АСЭ", Филиала по реализации капитальных проектов Концерна "Росэнергоатом" (ФРКП), Смоленской и Ленинградской АЭС, а также и компании БДО Юникон.

Новая система АСУ СС разрабатывается как часть отраслевой информационной системы TCM NC (Total Cost Management of Nuclear Construction, программа Росатома по переходу от контроля за реализацией проектов к управлению стратегическими активами) Госкорпорации "Росатом". Напомним, что развитие цифровой экономики является сегодня одним из приоритетов государственной политики России в целом. Именно поэтому Росатом стремится к увеличению эффективности внутренних процессов за счет расширения области применения цифровых технологий.

Экспертами TCM NC были сформированы требования к системе АСУ СС в части управления стоимости и сроками проектов, выполнение которых позволит осуществлять более эффективное управление стратегическим и оперативным бюджетированием, а также контролем фактического исполнения всех работ при сооружении АЭС. Проект стартовал в декабре 2017 года и включает в себя три очереди последовательного запуска. Запуск всех очередей планируется осуществить к концу 2019 года.

Первый заместитель генерального директора - директор филиала Концерна "Росэнергоатом" по реализации капитальных проектов Алексей Жуков прокомментировал: "Решение о создании новой системы АСУ СС было принято исходя из необходимости интеграции различных информационных систем поддержки процессов управления и контроля сооружения АЭС и для того, чтобы информационный цикл сооружения АЭС – от инвестиционного замысла до ввода в эксплуатацию и передачи данных в систему техобслуживания и ремонта при эксплуатации был замкнутым".

Объясняя выбор Курской АЭС-2 в качестве пилотной площадки, заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам Концерна "Росэнергоатом" Сергей Мигалин отметил: "Сегодня Курская АЭС-2 – это станция, находящаяся на начальной фазе сооружения, поэтому пока не накопила такого объема данных и изменений как другие строящиеся АЭС Концерна. Там работает активная и сплоченная команда профессионалов, хорошо зарекомендовавшая себя на других ИТ-проектах". Он также сообщил, что в рамках реализации данного проекта по внедрению АСУ СС будут разработаны единые классификаторы для проектов капитального строительства, выработана методология оперативного управления стоимостью и сроками, а также адаптирована и унифицирована методология планирования и контроля капитального строительства на АЭС.

В свою очередь директор Департамента календарно-сетевого планирования Филиала по реализации капитальных проектов (ФРКП) Сергей Васильев отметил: "С вводом в опытную эксплуатацию АСУ СС весь учет на Курской АЭС-2 будет осуществляться в одной системе, а это значимый результат для оперативного контроля процесса сооружения".

Опытная эксплуатация функциональности 1-й очереди АСУ СС на площадке станции займет два месяца. По её результатам будет принято решение о переводе системы в промышленную эксплуатацию. Следующими этапами проекта станет интеграция с информационной системой управления капитальным строительством (ИСУП КС) генерального подрядчика сооружения Курской АЭС-2 - АО ИК "АСЭ", а также тиражирование типового решения на другие атомные станции Концерна "Росэнергоатом" - Нововоронежскую и Ленинградскую АЭС, где сегодня ведется сооружение инновационных энергоблоков поколения "3+".