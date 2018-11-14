МРСК Сибири участвует в Сибирском энергетическом форуме

ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний "Россети") примет участие в IX Сибирском энергетическом форуме, который пройдет в Красноярске, в МВДЦ "Сибирь", с 21 по 23 ноября.

"Энергосистема Енисейской Сибири в цифре – хайп или реальность? Опыт МРСК Сибири" - так называется доклад, с которым генеральный директор ПАО "МРСК Сибири" Виталий Иванов выступит на пленарном заседании "Энергетика как драйвер развития Енисейской Сибири" (21 ноября в 10.00 часов).

Среди других участников пленарного заседания энергофорума – представители органов исполнительной и законодательной власти субъектов Сибирского Федерального округа, руководители предприятий топливно-энергетического комплекса, органы местного самоуправления Красноярского края и Сибирского Федерального округа.

Кроме того, Виталий Иванов примет участие в торжественной церемонии открытия форума (21 ноября в 12.30 часов) вместе с первым заместителем Губернатора края Юрием Лапшиным, председателем Законодательного Собрания края Дмитрием Свиридовым, депутатами Госдумы Виктором Зубаревым и Петром Пимашковым.

Подход к прессе участников церемонии открытия Сибирского энергетического форума запланирован на 12.50 часов.