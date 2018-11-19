"Мегафон", "Ростелеком" и "Ростех" в марте создадут единую компанию для развития 5G

ПАО "Ростелеком" и ПАО "Мегафон" могут создать совместное предприятие, которое станет единым инфраструктурным оператором для развития сети 5G в России, в марте 2019 года и привлечь в него госкорпорацию "Ростех", сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, переговоры между "Мегафоном" и "Ростелекомом" находятся на стадии подписания документов, тогда как участие в консорциуме "Ростеха" находится на стадии обсуждения.

Совместное предприятие может быть запущено в марте 2019 года. Это потребует согласования регуляторов РФ, включая Минкомсвязи и ФАС.

В "Мегафоне", "Ростелекоме" и "Ростехе" от комментариев отказались, сообщила газета.

"Мегафон" и "Ростелеком" сотрудничают в области развития сетей стандарта 5G с конца 2017 года. В ноябре 2017 года сообщалось, что в рамках этого сотрудничества не исключено создание СП для строительства сетей и оказания услуг связи стандарта 5G.

Согласно госпрограмме развития цифровой экономики в РФ, к 2020 году сети 5G должны быть развернуты во всех городах с населением от 1 млн жителей. План выделения радиочастотного ресурса для внедрения технологии 5G должен быть утвержден и согласован в рамках ЕАЭС в 2018 году. Сейчас технология тестируется операторами и вендорами.

Интерфакс