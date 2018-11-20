На Уралэлектромеди подвели итоги развития производственной системы за III квартал

В АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) подвели итоги внедрения производственной системы за III квартал текущего года. Так, лидерами по "приросту" системы 5S стали: производство медной катанки, центральный склад и центральная лаборатория.

Проекты развития на своих участках презентовали на практикуме линейные руководители. Мастер производства медной катанки Сергей Буньков представил результат повышения эффективности и безопасности при проведении слесарных работ за счет организации рабочего пространства механической мастерской, которая готовит технологическую оснастку для производства.

— Стойки для хранения направляющих мы вынесли за пределы мастерской, установив их в непосредственной близости к месту установки — на прокатном стане. Демонтировали старый стеллаж и дверной проем. Переставили место охлаждения носков литейного ковша так, чтобы материалы хранились на месте проведения работ. Также провели полный косметический ремонт с покраской потолков, металлоконструкций, заменой напольного покрытия и воздуховодов вентиляции, - отметил он.

В результате, площадь мест хранения материалов уменьшилась на 43%, количество перемещений персонала сократилось на 31% в месяц, а зона нахождения стороннего персонала в мастерской — на 61%.

В свою очередь, мастер по ремонту оборудования участка №2 цеха подготовки шихты филиала "Производство полиметаллов" Алексей Гладков рассказал о том, как удалось оптимизировать ремонт ходового редуктора экскаватора ЭКГ-5А. За счет внедрения собственной разработки — специального приспособления для снятия первичного вала — удалось исключить сразу 4 операции. Это позволило сократить время проведения ремонта с 15 до 4 часов, а количество задействованного персонала с 9 до 6 человек.

Кроме того, начальник участка производства стальных конструкций Алексей Хазов поделился планами организации производственной логистики в строящемся втором блоке цеха.

Подводя итоги встречи, главный инженер АО "Уралэлектромедь" Алексей Королев подчеркнул, как важно было услышать мастеров, которые непосредственно занимаются этой работой, и призвал всех активнее вовлекаться в процесс и приводить в порядок другие участки.

В АО "Уралэлектромедь" пересматривается система премирования цехов и подразделений. Премировать будут не только линейных руководителей, но и непосредственных исполнителей — рабочих и ответственных за развитие производственной системы в подразделениях.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"