Горно-металлургическая компания "Норникель" планирует увеличить выпуск цветных металлов на 15% к 2025 г., а платиноидов — на 25%, сообщает компания.

Компания заявила о стратегических целях, подразумевающих рост производства цветных металлов на 15% и металлов платиновой группы – на 25% к 2025+ г. Основой данного роста станут увеличение горной добычи на действующих рудниках Талнахского месторождения и развитие “Южного кластера” совместно с третьим этапом расширения Талнахской обогатительной фабрики.

В Норникеле также отметили, что решение об инвестициях для достижения этих целей будет принято в 2019 г.

RNS