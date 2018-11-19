Потери электроэнергии в филиале "Карачаево-Черкесскэнерго" в октябре снижены почти на 3 %

В филиале МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") подвели итоги работы по снижению потерь в электрических сетях и выявлению фактов неучтенного потребления электроэнергии за октябрь. Компания вступила в самый сложный с точки зрения снижения потерь электроэнергии в сетях период, когда из-за наступления холодов отмечается рост потребления электроэнергии и возрастает количество фактов энерговоровства. Очередное заседание балансовой комиссии в расширенном формате прошло под руководством директора филиала Владимира Халюзина.

- Сейчас очень важно мобилизовать все силы и средства для выполнения плановых показателей по снижению потерь электроэнергии в сетях и особо это касается инженеров по транспорту электроэнергии, от работы которых во многом зависит результат работы всего филиала, - обратился к участникам заседания руководитель энергокомпании.

С подробным отчетом об итогах работы по снижению потерь электроэнергии в сетях за октябрь выступил заместитель директора по развитию и реализации услуг Александр Кливекин, который отметил, что все РЭС в прошлом месяце выполнили плановые показатели по снижению потерь.

- Коллективами районных электросетей проделана большая работа. Как результат фактические показатели снижения потерь электроэнергии в октябре в целом по филиалу составили 13,55 %, что на 2,67 % ниже планового задания, - рассказал Кливекин.

В частности, в Карачаевских РЭС потери электроэнергии снижены на 1,47 % от планового задания, в Урупских РЭС снижение составило 0,94 %, во всех остальных районных электросетях также отмечено перевыполнение планового задания.

Еще один вопрос касался предстоящей инвентаризации абонентской базы филиала, в ходе которой будет проверено соответствие данных приборов учета электроэнергии потребителей имеющейся в филиале базе данных.

- Всем районным электросетям необходимо составить план-график проведения этой работы и в короткие сроки реализовать его. Это также будет способствовать корректному формированию полезного отпуска электроэнергии и снижению потерь электроэнергии в сетях, - обратил внимание Владимир Халюзин.

В настоящее время все усилия энергетиков направлены на выполнение планового задания по снижению потерь по итогам года. Активизированы рейды подразделений, особенно тщательно эта работа будет проводиться в негазифицированных населённых пунктах республики, где выявляется больше всего фактов безучетного потребления, что является одной из основных причин потерь электроэнергии в сетях.

Директор филиала призвал сотрудников всех РЭС энергичнее привлекать к этой работе представителей правоохранительных органов, поскольку все материалы по фактам безучетного энергопотребления передаются в районные отделы внутренних дел для привлечения нарушителей к административной ответственности.

Помимо возмещения ущерба электросетевой компании, в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях за неучтенное потребление, за самовольное подключение к электрическим сетям абонентам-нарушителям грозит административное наказание в виде штрафа для физических лиц – 10-15 тысяч рублей, должностных лиц – 30-80 тысяч рублей или повлечет дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет, а для юридических лиц – до 100-200 тысяч рублей. Энергетики филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" также обращаются ко всем жителям республики сообщать о фактах неучтенного энергопотребления, позвонив на номер "телефона доверия" филиала (8-8782) 294-309.