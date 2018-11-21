Когда контрафакт будет побежден?

Представители руководства портала RusCable.Ru посетили круглый стол "Проект «Кабель без опасности» и проблемы незаконного оборота электротехнической продукции: анализ ситуации и пути решения", который прошел сегодня 21 ноября в рамках Международного форума "Антиконтрафакт". Спикеры и гости обсудили текущие результаты проекта и дальнейшие инициативы отрасли и государства по регулированию рынка КПП. На протяжении многих лет контрафактная продукция и кабельный фальсификат остается "бичом" отрасли.



Очевидно, что использование фальсифицированной, не соответствующей требованиям технических регламентов о безопасности кабельной продукции – это открытая угроза выхода из строя кабельных сетей, возникновения чрезвычайных ситуаций на гражданских и промышленных объектах. Почему такая продукция присутсвует на рынке? Кто несет отвественность – производитель или потребитель? Как выстроить отношения с прямым потребителем? Чем может и должно помочь государство?

На эти и многие другие вопросы постарались ответить участники встречи.



Спикеры:

Владимир Кашкин

Заместитель генерального директора НП «Ассоциация «Электрокабель», руководитель Проекта «Кабель без опасности»

Доклад: «Об итогах 2-х лет работы Проекта „Кабель без опасности“ (статистика, направления, результаты)»



Алексей Кулешов

заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

Доклад: «О мерах по борьбе с фальсификатом на рынке кабельно-проводниковой продукции»



Анатолий Игошин

Заместитель начальника отдела анализа и формирования государственной политики в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

Доклад: «О ходе реализации пилотного проекта входного контроля кабельной продукции на строительных объектах»



Сергей Мигин

Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации

Доклад: «О мерах по контролю деятельности органов подтверждения соответствия и испытательных лабораторий, аккредитованных в части подтверждения соответствия кабельных изделий. (Мониторинг основных нарушений, предложения по изменению законодательства)»



Андрей Лоцманов

Первый заместитель Председателя Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия

Доклад: «Нотификация и дополнительное уполномачивание как инструмент обеспечения достоверности результатов испытаний»



Игорь Буссель

Начальник управления государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля. Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь

Доклад: «Проблемы фальсификации кабельной промышленности»



Денис Власов

Генеральный директор компании «Русский Свет»

Сергей Миронов

Генеральный директор компании «ЭТМ»

Доклад: «Контроль качества кабельной и электротехнической продукции. Опыт дистрибьюторов Ассоциации «Честная Позиция» (совместно)



Евгений Васильев

Заместитель генерального директора ОАО «ВНИИКП»

Доклад: «О контроле качества кабельных пластикатов»



Андрей Исаченко

Заместитель генерального директора по организационному развитию ООО «Камский кабель»

Доклад: «Опыт работы ООО „Камский кабель“ по взаимодействию с региональными органами исполнительной власти Пермского края в вопросах противодействия незаконному обороту кабельной продукции»



Сергей Гвоздев-Карелин

Исполнительный директор Ассоциации «Честная Позиция»

Доклад: «Проект Ассоциации „Честная Позиция“ „Соответствие в светотехнике“ и проблемы фальсификата в светотехнике»



Дмитрий Скорчеллетти

Руководитель Комитета по защитной маркировке и системам прослеживаемости Международной ассоциации по противодействию незаконному обороту промышленной продукции «Антиконтрафакт»

Доклад: «Последние изменения в законодательстве по контролю за незаконным оборотом. Опыт применения»



Богдан Дорофеев

Директор по правовым вопросам ООО «Холдинг Кабельный Альянс»

Доклад: «Предложения ХКА в области активизации противодействия незаконному обороту промышленной продукции. Предложения по изменению законодательства, основанные на практике работы ХКА»



Наталья Сахарова

Генеральный директор НП «Ассоциация «Электрокабель»



Юрий Карташев

Председатель Комитета «Антиконтрафакт»

Доклад: «О новых путях защиты рынка от фальсификата: разработка „Системы контроля качества кабельной продукции“; введение системы отслеживаемости кабельной продукции» (совместно)



Подробный отчет о ходе мероприятия, озвученных предложениях и опыте работы на рынке читайте в самое ближайшее время на центральном информационном ресурсе отрасли портале RusCable.Ru.





Фото: "Кабель без опасности"