Когда контрафакт будет побежден?

Работает ли импортозамещение в России?
21 ноября 2018, 18:42
Рубрика: Новости портала
Метки: КОНТРАФАКТ, АНТИКОНТРАФАКТ
Отрасль: Кабельная промышленность
Представители руководства портала RusCable.Ru посетили круглый стол "Проект «Кабель без опасности» и проблемы незаконного оборота электротехнической продукции: анализ ситуации и пути решения", который прошел сегодня 21 ноября в рамках Международного форума "Антиконтрафакт". Спикеры и гости обсудили текущие результаты проекта и дальнейшие инициативы отрасли и государства по регулированию рынка КПП. На протяжении многих лет контрафактная продукция и кабельный фальсификат остается "бичом" отрасли.
Очевидно, что использование фальсифицированной, не соответствующей требованиям технических регламентов о безопасности кабельной продукции – это открытая угроза выхода из строя кабельных сетей, возникновения чрезвычайных ситуаций на гражданских и промышленных объектах. Почему такая продукция присутсвует на рынке? Кто несет отвественность – производитель или потребитель? Как выстроить отношения с прямым потребителем? Чем может и должно помочь государство?
На эти и многие другие вопросы постарались ответить участники встречи.
Спикеры:
Владимир Кашкин
Заместитель генерального директора НП «Ассоциация «Электрокабель», руководитель Проекта «Кабель без опасности»
Доклад: «Об итогах 2-х лет работы Проекта „Кабель без опасности“ (статистика, направления, результаты)»
Алексей Кулешов
заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации
Доклад: «О мерах по борьбе с фальсификатом на рынке кабельно-проводниковой продукции»
Анатолий Игошин
Заместитель начальника отдела анализа и формирования государственной политики в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Доклад: «О ходе реализации пилотного проекта входного контроля кабельной продукции на строительных объектах»
Сергей Мигин
Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации
Доклад: «О мерах по контролю деятельности органов подтверждения соответствия и испытательных лабораторий, аккредитованных в части подтверждения соответствия кабельных изделий. (Мониторинг основных нарушений, предложения по изменению законодательства)»
Андрей Лоцманов
Первый заместитель Председателя Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия
Доклад: «Нотификация и дополнительное уполномачивание как инструмент обеспечения достоверности результатов испытаний»
Игорь Буссель
Начальник управления государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля. Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
Доклад: «Проблемы фальсификации кабельной промышленности»
Денис Власов
Генеральный директор компании «Русский Свет»
Сергей Миронов
Генеральный директор компании «ЭТМ»
Доклад: «Контроль качества кабельной и электротехнической продукции. Опыт дистрибьюторов Ассоциации «Честная Позиция» (совместно)
Евгений Васильев
Заместитель генерального директора ОАО «ВНИИКП»
Доклад: «О контроле качества кабельных пластикатов»
Андрей Исаченко
Заместитель генерального директора по организационному развитию ООО «Камский кабель»
Доклад: «Опыт работы ООО „Камский кабель“ по взаимодействию с региональными органами исполнительной власти Пермского края в вопросах противодействия незаконному обороту кабельной продукции»
Сергей Гвоздев-Карелин
Исполнительный директор Ассоциации «Честная Позиция»
Доклад: «Проект Ассоциации „Честная Позиция“ „Соответствие в светотехнике“ и проблемы фальсификата в светотехнике»
Дмитрий Скорчеллетти
Руководитель Комитета по защитной маркировке и системам прослеживаемости Международной ассоциации по противодействию незаконному обороту промышленной продукции «Антиконтрафакт»
Доклад: «Последние изменения в законодательстве по контролю за незаконным оборотом. Опыт применения»
Богдан Дорофеев
Директор по правовым вопросам ООО «Холдинг Кабельный Альянс»
Доклад: «Предложения ХКА в области активизации противодействия незаконному обороту промышленной продукции. Предложения по изменению законодательства, основанные на практике работы ХКА»
Наталья Сахарова
Генеральный директор НП «Ассоциация «Электрокабель»
Юрий Карташев
Председатель Комитета «Антиконтрафакт»
Доклад: «О новых путях защиты рынка от фальсификата: разработка „Системы контроля качества кабельной продукции“; введение системы отслеживаемости кабельной продукции» (совместно)
Подробный отчет о ходе мероприятия, озвученных предложениях и опыте работы на рынке читайте в самое ближайшее время на центральном информационном ресурсе отрасли портале RusCable.Ru.
Фото: "Кабель без опасности"