"Норникель" утвердил программу облигаций на 300 млрд руб.

ГМК "Норильский никель", которая планирует существенно увеличить инвестпрограмму в 2019–2022 годах, может заметно увеличить долю публичного долга в своих заимствованиях. Впрочем, пока определенности со сроками и объемами размещения облигаций нет, а утвержденная программа на 300 млрд руб. действует 30 лет.

Совет директоров "Норникеля" единогласно утвердил программу облигаций в размере 300 млрд руб. (или эквивалента в иностранной валюте) с максимальным сроком обращения 10 лет с начала размещения и сроком действия программы 30 лет.

Сейчас при общем долге на конец июня в $9,27 млрд (чистый — $5,83 млрд) у компании есть всего один выпуск облигаций на 15 млрд руб. с погашением в 2026 году.

"Это рамочная программа рублевых облигаций, которая создает для ''Норникеля'' еще одну опцию по привлечению долгового капитала в короткие сроки и с гибкими параметрами, что позволяет компании оперативно реагировать при возникновении благоприятных условий на рынке и осуществлять отдельные выпуски облигаций",— сказал старший вице-президент—финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев. Но он отметил, что сейчас "какие-либо определенные планы по выпускам отсутствуют".

На этой неделе "Норникель" раскрыл обновленную стратегию до 2025 года, которая предполагает рост объемов производства и запуск новых проектов, что приведет к увеличению капвложений и потенциальному росту долговой нагрузки. Капитальные вложения ГМК в 2019–2022 годах оцениваются в $10,5–11,5 млрд.

В среднем CAPEX на указанный период будет составлять $2,3–2,6 млрд в год против средних $1,7 млрд в 2013–2017 годах. Долговая нагрузка, которая по итогам 2018 года ожидается на уровне 1,1–1,3 EBITDA, в эти годы должна быть в коридоре 1,8–2,2 EBITDA, который позволяет компании выплачивать высокие дивиденды. Но чем ближе нагрузка к верхнему порогу, тем существенно меньше выплаты: если дивиденды достигают 60% EBITDA при чистом долге ниже 1,8 этого показателя, то при нагрузке свыше 2,2 EBITDA на дивиденды идет всего 30% EBITDA.

Президент и крупнейший акционер "Норникеля" Владимир Потанин (34% ГМК) в октябре в интервью “Ъ” говорил, что может обсудить с основным акционером "Русала" Олегом Дерипаской (27,8% ГМК) балансировку дивидендной политики, чтобы развести пики капзатрат и выплат.

Впрочем, аналитики Sberbank Investment Research и "Атона" полагают, что в дивидендные периоды за 2019–2020 годы компания все равно обеспечит хорошие выплаты, дивидендная доходность будет на уровне 10–12% годовых.

Коммерсант