Павел Сорокин: “Северный Морской Путь станет прорывным для экономики крупных энергетических проектов”

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин принял участие в работе 12ого Международного форума "Транспорт России", прошедшего в рамках “Транспортной недели 2018”.

В ходе выступления на отраслевой конференции "Морской и речной транспорт - системный элемент магистральной инфраструктуры" Павел Сорокин отметил важную роль морского транспорта в экономике энергетических компаний.

"В экономике компаний, работающих с углеводородами, каждый сэкономленный рубль - это та эффективность, которая позволяет оставаться "на плаву". В этом смысле морской транспорт всегда являлся большим конкурентным преимуществом, позволяющим быстрее перевозить углеводороды до потребителя и тем самым экономить его и свои ресурсы", - подчеркнул он.

По словам Павла Сорокина, в настоящее время в сфере транспорта разрабатывается два крупных энергетических проекта - развитие Северного морского пути (СМП), а также уже идущий в бункеровке переход с мазута на топливо с низким содержанием серы и сжиженный природный газ (СПГ).

“Проект СМП станет, несомненно, прорывным для экономики ряда крупных энергетических проектов на Крайнем Севере. Второй проект важен с точки зрения топливного баланса и экологии. Вероятно, использование мазута в бункеровке к 2021 году упадет вдвое. Чтобы промышленники стремились к этому, Минэнерго в рамках налогового маневра предусмотрело специальные льготы за производство топлива с низким содержанием серы”, - рассказал замглавы Минэнерго России.

В то же время с учетом больших нереализованных запасов газа значительно возрастет использование в бункеровке СПГ.

“И все же будущее за СПГ-бункеровкой, так как у нас большие объемы нереализованных запасов газа, хотя не исключаю, что могут понадобиться и дополнительные меры для развития этого бизнеса”, - считает Павел Сорокин.

По его прогнозу, к 2035 году использование СПГ в бункеровке увеличится минимум до 1,5-2 млн тонн в год. Впрочем, этот показатель может возрасти и более значительно, если государство и бизнес совместно разработают дополнительные субсидии, а правила бункеровки и перевозок будут оставаться максимально демократичными, подчеркнул Павел Сорокин.