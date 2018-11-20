Потери в сетях филиала "Каббалкэнерго" – ниже плана

В октябре в сети филиала МРСК Северного Кавказа - "Каббалкэнерго" (входит в ГК "Россети") отпущено 125,4 млн кВт.ч электроэнергии, полезный отпуск составил порядка 107 млн кВт.ч. Потери энергоресурса снижены относительно показателя бизнес-плана на 0,12 % и составили 14,77 %. В сравнении с октябрем прошлого года, уровень потерь был также снижен на 0,12 %.



Снижая потери электроэнергии в распределительных сетях, филиал МРСК Северного Кавказа - "Каббалкэнерго" решает первостепенную задачу по обеспечению бесперебойного, качественного электроснабжения потребителей. Благодаря соответствующим организационно-техническим мероприятиям, с начала года сохраняется положительная динамика снижения потерь.

Для недопущения сверхнормативного уровня потерь филиалом "Каббалкэнерго" проводится большая работа, в которой важны скоординированные действия энергетиков, региональных властей и общественности. Комплексный подход позволил уменьшить показатель потерь за десять месяцев – до 14,11 % от расчетного задания в 14,86 %, даже с учетом семи арендованных сетевых участков. В целом потери снизились на 0,34 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Положительные результаты в борьбе с потерями достигаются благодаря ремонтам оборудования подстанций и линий электропередачи, развитию системы учета электроэнергии, замене "голого" провода на самонесущий изолированный, оптимизации режимов работы оборудования и пр.

К наиболее эффективным мерам относится выявление неучтенного потребления электроэнергии в ходе ежедневной рейдовой работы, которая проводится административно-техническим персоналом компании с привлечением представителей органов внутренних дел и районных администраций. В итоге, за 10 месяцев в полезный отпуск дополнительно включено порядка 2,8 млн кВт.ч энергоресурса.

С начала текущего года лучших результатов по работе с потерями добились Эльбрусские районные электрические сети (РЭС), которые отличаются низким уровнем хищений электроэнергии со стороны абонентов. За 10 месяцев на территории ответственности РЭС фактический уровень потерь электроэнергии составил 13,68 %, что ниже общего показателя на 0,43 %, а также лучше расчетного плана – на 4,64 п.п.