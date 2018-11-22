ТОР в Хабаровском крае направит дополнительные госсредства на инфраструктуру трех площадок

Выделенные на инфраструктуру для дальневосточных территорий опережающего развития (ТОР) средства в Хабаровском крае пойдут на строительство дорог, "ливневок" и обеспечение газоснабжения на трех площадках ТОР в Хабаровске и в Комсомольске-на- Амуре. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

Правительство РФ увеличило почти на 14 млрд рублей финансирование из федерального бюджета создания ТОР на Дальнем Востоке. Для хабаровских ТОР предусмотрены дополнительные средства в размере 1,5 млрд рублей. Соответствующее постановление было подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

"Согласно документу, финансирование ТОР "Хабаровск" увеличено на 1,03 млрд рублей. Средства направят на создание инфраструктуры площадки "Ракитное". Это строительство сетей ливневой канализации, автодороги, организация газоснабжения", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Сообщается также, что для ТОР "Комсомольск" дополнительно выделены 472 млн рублей. Деньги пойдут на обустройство площадок "Парус" и "Холдоми". Там запланированы работы по водоснабжению, водоотведению, строительству дорог и ливневых канализаций, проведению сетей связи и газоснабжения.

"Речь идет в основном о строительстве внутриплощадочных сетей в ТОР, обеспечивающих не сами площадки ТОР - инфраструктура к ним уже практически вся подведена -, а работу бизнесов. Работы уже частично начаты, по большинству объектов работы запланированы на 2019-2020 годы", - сообщил ТАСС заместитель председателя правительства края - министр инвестиционного развития и предпринимательства Юрий Чайка.

Всего в Хабаровском крае создано три ТОР - "Хабаровск", "Комсомольск" и "Николаевск", зарегистрировано 64 резидента с общим объемом заявленных инвестиций в 117,5 млд рублей, планируется создание около 9 тыс. рабочих мест.

ТАСС