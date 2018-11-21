ФСК ЕЭС построит еще один питающий центр Краснодара – подстанцию 220 кВ "Новая"

Председатель Правления ФСК ЕЭС А. Муров и губернатор Краснодарского края В. Кондратьев договорились о расширении перечня магистральных энергообъектов, снабжающих регион, и подписали соглашение о строительстве подстанции 220 кВ "Новая", которая покроет растущие потребности в электрической мощности Краснодара. В 2018 году ему официально присвоен статус города с населением более 1 млн человек.

В соответствии со схемой и программой развития ЕЭС России в 2018-2024 годах ожидается рост электропотребления в Краснодарском крае в среднем на 2,4% в год, максимума нагрузки – на 1,64%, что выше среднероссийских показателей (1,22% и 1,48% соответственно). В столице региона электрическая нагрузка будет расти еще более высоким темпом - на 3,72% в год. Это обусловлено как развитием промышленности на востоке Краснодара, так и активным строительством новых жилых комплексов и объектов социальной инфраструктуры в западных районах.

Для комплексного решения проблем электроснабжения Краснодара и создания возможности подключения новых потребителей восточных районов ФСК ЕЭС 21 ноября 2018 года ввела в работу подстанцию 220 кВ "Восточная промзона". Планируемая к строительству подстанция 220 кВ "Новая" повысит надежность электроснабжения западной части города. Энергообъект также позволит устранить риск возникновения перегрузок в сети, разгрузить автотрансформаторы и обеспечить резерв мощности действующих центров питания.

Между ФСК ЕЭС и администрацией Краснодарского края в 2015 году было заключено соглашение о взаимном сотрудничестве. В его рамках уже выполнен ряд крупных проектов – например, в 2018 году помимо "Восточной промзоны" введена в работу подстанция 220 кВ "Ново-Лабинская". Решение о строительстве подстанции 220 кВ "Новая" оформлено дополнительным соглашением к данному документу. Проект будет включен в корректировку инвестпрограммы ФСК ЕЭС для последующего утверждения Минэнерго России.

За последние пять лет (в 2013-2017 годах) ФСК ЕЭС направила на развитие магистральной электросетевой инфраструктуры Краснодарского края более 33,5 млрд рублей. В 2018-2020 годах запланированы инвестиции в проекты в регионе на уровне 9,4 млрд рублей. Это более 50% от общего объема инвестиций компании в Южном федеральном округе.