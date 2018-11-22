"Газпром" пересмотрел оценку инвестиций в "Северный поток-2" на 2018 г до 92,182 млрд руб

"Газпром" пересмотрел свою оценку инвестиций в 2018 году на проект строительства газопровода "Северный поток-2" до 92,182 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Ранее "Газпром" планировал инвестиции в проект в 2018 году на уровне 114,5 миллиарда рублей.

Кроме того, компания пересмотрела оценку инвестиций в текущем году в проект "Турецкий поток" до 172,5 миллиарда рублей, тогда как ранее предполагались инвестиции в объеме 182,4 миллиарда рублей.

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