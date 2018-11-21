21 ноября в рамках VI Международного форума «Антиконтрафакт-2018» состоялся круглый стол проекта «Кабель без опасности» — «Проблемы незаконного оборота электротехнической продукции: анализ ситуации и пути решения». В дискуссии приняли участие представители государственных органов власти, бизнес-сообщества, производители кабельной продукции. Спикеры и гости обсудили текущие результаты проекта и дальнейшие инициативы отрасли и государства по регулированию рынка КПП. Руководитель медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев и корреспонденты портала RusCable.Ru посетили мероприятие.

На протяжении многих лет контрафактная продукция и кабельный фальсификат остаются бичом отрасли. Уже два года борьбу с фальсифицированной, не соответствующей требованиям технических регламентов о безопасности кабельной продукцией ведет общественный проект «Кабель без опасности». 14 апреля 2016 года отраслевые ассоциации и ведущие представители российской кабельной промышленности подписали совместное заявление, направленное на противодействие распространению некачественной кабельно-проводниковой продукции. Инициатива получила широкий резонанс среди производителей и и крупнейших дистрибьюторов КПП, ее поддержало государство в лице Минпромторга, РСПП и Росстандарта.

Об итогах двухлетней работы, новых направлениях проектах и его перспективах, поддержке государственных органов власти говорили участники дискуссии.

Открыл мероприятие модератор круглого стола Геннадий Мещанов, президент НП Международная Ассоциация «Электрокабель», генеральный директор ОАО «ВНИИКП». Он представил спикеров и почетных гостей круглого стола, подчеркнув, что количество участников дискуссии растет с каждой встречей: в этом году обсудить важную для отрасли проблему контрафактной продукции собралось около 200 человек, в том числе и гости из-за рубежа.

«Это, пожалуй, самое крупное мероприятие за последние два года в этом направлении, – сказал Геннадий Мещанов. – А участие в дискуссии авторитетных докладчиков из государственных организаций подчеркивает его важность». Он отметил, что Правительство РФ придает большое значение Форуму, и это показывает, что существующая проблема крайне важна для экономики, общества и страны в целом. Геннадий Мещанов представил экспертный совет президиума круглого стола, в который вошли Алексей Кулешов – заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации, Сергей Мигин – заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации, Анатолий Игошин – заместитель начальника отдела анализа и формирования государственной политики в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Андрей Лоцманов – первый заместитель Председателя Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия.

Первым слово взял Владимир Кашкин – заместитель генерального директора НП «Ассоциация «Электрокабель», руководитель проекта «Кабель без опасности», который выступил с докладом «Об итогах двух лет работы проекта «Кабель без опасности» (статистика, направления, результаты)».

Владимир Кашкин напомнил участникам дискуссии, что старт проекта состоялся в июле 2016 года: на тот момент в проект вошли 79 компаний, подписавших совместное заявление, а сегодня их число составляет уже 137, и это признанные лидеры рынка. «Но мы научились не только включать в этот проект, но и исключать из него: одна компания за несоблюдение принципов, изложенных в заявлении проекта, была из него удалена, – особо отметил Владимир Кашкин. – При этом мы всегда рады новым участникам: я знаю, что в зале есть представители компаний, не подписавших это заявление, и приглашаю их примкнуть к нашим рядам».

Подводя итоги работы проекта, докладчик подчеркнул, что за два года был выстроен целый ряд действенных алгоритмов, каждый из которых активно реализуется. К примеру, прежде чем обратиться с заявлением и жалобой на недобросовестного производителя в государственные надзорные органы, проект направляет на предприятие общественное требование, которое дает возможность компании самостоятельно исполнить все требования законодательства, в частности ФЗ 184. Идеологи проекта ввели практику встречи с руководителями тех предприятий, которые допустили нарушения на рынке, и убеждают их предпринять шаги по устранению этих нарушений.

«Мы начали осуществлять выезды на предприятия совместно с техническими специалистами, экспертами. Во время этих выездов вместе с руководством завода мы находим какие-то проблемные места, помогаем их устранить. Конечно, никакого прокурорского уклона у нас нет – мы стараемся за счет саморегулирования отрасли и мер общественного воздействия вовлекать предприятия в процесс адекватной работы», – добавил Владимир Кашкин.

Как одно из важнейших направлений работы проекта докладчик отметил информирование участников рынка и работу со СМИ, эффективность которой трудно переоценить. Сегодня «Кабель без опасности» ведет и постоянно актуализирует два публичных мониторинга – качества кабельно-проводниковой продукции и сертификата соответствия на продукцию. Идеологи проекта считают эти инструменты работы очень важными и подчеркивают, что они помогают им в реализации стоящих перед проектом задач.

Владимир Кашкин упомянул о совместной работе с Росстандартом. В прошлом году по заявлениям проекта и в рамках контрольной и надзорной деятельности Росстандарта было привлечено к ответственности 13 предприятий. «В этом году итоги пока не подведены – у нас в работе большой объем заявлений и подготовленных сотрудниками Росстандарта документов, причем это касается не только заводов-изготовителей, но и дистрибьюторов. Хочу отметить, что мы видим, как критически изменился характер нарушений. Если сравнивать сегодняшние виды нарушений с теми, с которыми мы работали два года назад, – это просто земля и небо», – подчеркнул докладчик.

Еще одной важной частью работы в докладе назван мониторинг сертификатов. В рамках общественного совета проекта действует рабочая группа по оценке соответствия кабельной продукции техническим нормам. Владимир Кашкин сообщил, что уже появился некий тренд: органы сертификации стремятся к эффективной работе и активно воздействуют на недобросовестных участников рынка. Он добавил, что все руководители проекта уже проверили своих поставщиков и готовы в рамках круглого стола поделиться полученными результатами.

«Уродливым явлением» на рынке кабельной продукции докладчик назвал предприятия, которые объявляют себя заводами-изготовителями – так называемые «заводы-призраки». «Это не производители – это пустышки, которые в лучшем случае вместо заводских цехов имеют офис со столом и стулом, – сказал Владимир Кашкин. – По инициативе проекта уже обнаружен целый ряд таких фирм-пустышек, по сути, не являющихся производителями, а всего лишь аффилированных с каким-либо предприятием. Их продукцию для проведения экспертизы проект получает со строящихся объектов». Идеологи движения «Кабель без опасности» при поддержке комиссии по аккредитации Росстандарта выявляют такие компании и выдвигают им общественные требования о ликвидации контрафактной несертифицированной продукции и прекращении деятельности.

Еще одним значимым направлением работы проекта Владимир Кашкин назвал взаимодействие с крупными потребителями. В 2018 году «Кабель без опасности» нашел общий язык с «Мосинжпроектом», генеральными подрядчиками по строительству Московского и Санкт-Петербургского метрополитенов, заключив с ними соглашение о сотрудничестве. Продвигается эта работа и в отношении компании Леруа Мерлен, которая, как сказал Владимир Кашкин, раньше вела достаточно противоречивую политику в вопросах качества продукции. «Кабель без опасности» уже заключил соглашение с этим крупным ритейлером и в ближайшее время начнет процесс верификации поставщиков Леруа Мерлен и проверку их продукции, в частности, ПВХ материалов, в доверенных лабораториях проекта. «Мы ведем диалог и с другими сетевыми компаниями, и думаю, что в 2019 году доведем ситуацию до безопасной - прежде всего для потребителей», – резюмировал докладчик.

Новой стороной работы для проекта Владимир Кашкин назвал взаимодействие с партией «Единая Россия». В рамках партийного проекта «Народный контроль», общественный совет которого возглавляет руководитель Российской системы качества (Роскачество) Максим Протасов, началась реализация инициативы «Кабель без опасности» как самостоятельного направления. В 84 субъектах РФ уже приняты алгоритмы проверки, которые реализует «Кабель без опасности» – можно говорить о том, что институт народного контроля работает практически на всей территории страны.

«Миссионерско-просветительской» деятельностью проекта назвал Владимир Кашкин поездки по стране, во время которых идеологи проекта проводят встречи с крупными потребителями, руководителями монтажных компаний, застройщиками, руководителями розничных сетей магазинов и проводят для них показательные испытания продукции. В следующем году это направление работы будет особо усилено.

«В этом году на основании заключенных соглашений мы взаимодействуем с региональными комиссиями по противодействию незаконному обороту промышленной продукции целого ряда субъектов Российской Федерации. Об этом пилотном проекте подробнее расскажет представитель Минпромторга Алексей Игошин, – сообщил докладчик. – Мы реализуем «пилот» совместно с правительством Московской области, но к нему готовы подключиться еще несколько регионов. В каждом субъекте РФ, заключившем такое соглашение, определяется список строительных объектов и проводится документальная и инструментальная проверка продукции поставщиков. В этом году мы уже заключили соглашения с правительством Санкт-Петербурга, развиваем отношения в этой плоскости с правительством Республики Татарстан, администрациями Кемерово, Краснодара, Смоленска, Калуги и ряда других регионов».

Докладчик напомнил собравшимся, с чего два года назад начинался проект «Кабель без опасности». «Мы готовили аналитику со срезов рынка и видели, что в розничных сетях в 2016 году доля фальсификатов кабельной продукции в строительстве приближалась к 90% – конечно, с поправкой на регион, потому что ситуация в ЦФО и ЮФО критически разная. Доля фальсификата в кабельной промышленности достигала 32% и в денежном выражении оценивалась в 43 млрд рублей. Сейчас, по нашим оценкам, с поправкой на региональную специфику, мы видим критическое снижение напряженности во всех сегментах рынка, которые я упомянул. Это не повод расслабляться – в стране осталось немало регионов, где «советская власть еще не наступила». Но мы уже дали старт работе на Дальнем Востоке, в Крыму, где крайне непростая ситуация с данным вопросом, но главное, что у нас есть понимание, как там работать», – сказал Владимир Кашкин.

Важным фактором, характеризующим ситуацию на рынке фальсификата, докладчик назвал высокий процент выявленных нарушений и фальсификаций в части испытаний по пожаробезопасным требованиям, сообщив, что в этом вопросе выявляется до 60% нарушений при работе с ПВХ материалами. Подробнее этот вопрос был рассмотрен в докладах других спикеров.

Подводя итог двухлетней работе проекта, Владимир Кашкин отметил: «Опираясь на данные статистики, мы видим главные направления нашей работы на 2019 год: во-первых, ликвидация проблем в том сегменте рынка, где представлены силовые кабели крупного сечения. В этой работе мы ждем активной поддержки от производителей меди и наших коллег из Алюминиевой ассоциации, потому что это их прямые потери. Время, когда мы занимались только определенной номенклатурой, подошло к концу: мы расширяем сферу наших интересов и готовы направить силы и время на проверку сегмента кабеля крупных сечений. И второе направление, активность в котором мы увеличим, – ПВХ материалы».

Завершая выступление, Владимир Кашкин сказал: «Давайте на минуту вернемся в 2016 год, когда мы начинали проект, и вспомним тех, кто говорил нам, что мы ничего не сможем изменить, ничего не сможем сдвинуть, что у нас ничего не получится. Сегодня я хочу сказать «спасибо» этим людям: именно они своим неверием в успех мотивировали нас на то, чтобы придумывать новые алгоритмы, искать новые пути решения. Хочу поблагодарить тех, кто все это время был с нами, тех, кто несмотря на экономические потери держит этот строй. Я думаю, что 2019 год станет совсем другим в части применения алгоритмов проекта. Ни один проект не может длиться вечно, и нам нужно выводить «Кабель без опасности» в статус институтов общественного контроля».

Передавая слово следующему спикеру, модератор дискуссии Геннадий Мещанов отметил, что объединение усилий производителей, дистрибьюторов и профильных ассоциаций не даст эффективного результата без поддержки органов контроля и надзора федерального уровня. Заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации Алексей Кулешов выступил с докладом «О взаимодействии проекта «Кабель без опасности» с контрольно-надзорными органами».

Ключевой целью госконтрольнадзора докладчик назвал минимизацию объема фальсифицированной продукции на рынке. При этом Алексей Кулешов подчеркнул, что добросовестные организации, в том числе участвующие в добровольных системах сертификации, включая национальную систему сертификации Росстандарта, состоящие в отраслевых объединениях должны быть в меньшей степени подвержены надзорной деятельности, в отличие от производителей, склонных к нарушениям. «Оборот выявленных нарушений у нас выражается в следующих цифрах: в 2015 году – около 11%, в 2016 – 25%, в 2017 – 26,1%, а в этом году – порядка 50%. Это говорит о том, что большое внимание мы уделяем именно тем организациям, которые наиболее склонны к нарушениям».

В первую очередь проверки госнадзора не должны быть фикцией, сказал представитель Росстандарта. Он уточнил, что проводимые проверки обязательно должны быть сопряжены с испытаниями в специальных лабораториях. Эта позиция органа госконтроля подкрепляется увеличением бюджета на следующий год на проведение испытаний по всем группам продукции примерно на 40%. «Фальсифицированный кабель, который используют строительные и монтажные организации, отправляет каждого из нас в группу риска», – подчеркнул Алексей Кулешов.

Докладчик обратил особое внимание участников дискуссии на тот факт, что некоторые изготовители любят использовать своего рода лазейки, подменяя требования техрегламентов к кабельной продукции своими внутренними техническими условиями (ТУ). Он подчеркнул, что 1990-е годы, когда практиковалось использование так называемых ТУ на продукцию, не соответствующую стандартам, уже прошли. И сегодня все производители обязаны руководствоваться техническим регламентом, который устанавливает обязательные требования безопасности.

«Если вы хотите выпускать продукцию по своим стандартам, то проведите экспертизу, которая докажет, что ваши стандарты превышают требования и технического регламента, и утвержденных стандартов, проведите необходимые испытания, пройдите сертификацию по обязательным требованиям безопасности», – сказал Алексей Кулешов.

Он рассказал собравшимся о новом виде административного правового наказания – обратном штрафе, который вступил в силу в текущем году, пока только на топливном рынке. Механизм действия обратного штрафа заключается в следующем: при выявлении нарушения по физико-химическим свойствам продукта, влияющим на безопасность, предусмотрен штраф 1% от оборота, но не менее 500 тыс. руб., при повторном нарушении – 3% оборота, но не менее 2 млн руб., с приостановкой деятельности на срок до 90 суток. «Сейчас мы планируем распространить данный механизм на все поднадзорные рынки, так как последствия нарушения по физико-химическим свойствам от оборота такой продукции существенным образом влияют на безопасность и конкретных граждан, и общества и государства в целом», – сообщил докладчик.

В своем докладе Алексей Кулешов обратил внимание участников дискуссии на еще одну проблему, которая сегодня присутствует в секторе госнадзора за кабельным рынком. «Мы отправляем инспекторов на проверку, а организация закрыта на какие-то профилактические мероприятия, просто не работает или нет объекта проверки. То есть, зная о грядущей проверке, предприятие убирает из зоны доступа весь некачественный кабель. Мы подготовили предложения, которые уже прошли согласования с заинтересованными лицами и находятся в стадии обсуждения с Минэкономразвития, в соответствии с которыми будет введен механизм контрольной закупки на рынке. Это позволит нам получить образцы поднадзорной продукции и провести испытания. Все эти меры направлены на то, чтобы организации концентрировали свое внимание на производстве безопасной продукции», – сказал Алексей Кулешов.

По окончании доклада представитель Росстандарта ответил на вопросы участников дискуссии, мы приводим некоторые из них.

Вопрос: «В нашем проекте «Кабель без опасносит» мы сами приняли решение проводить испытания в лабораториях. Есть ли у Росстандарта сейчас какие-то претензии к производителям продукции и испытательным лабораториям, какие-то пожелания нашему сообществу, на что в будущем нам обратить внимание?»

Ответ: «Мы доверяем тем лабораториям, которые имеют аккредитацию. Есть орган власти, который осуществляет надзор за лабораториями, отвечает за их компетентную работу. Если мы видим какие-то нарушения в работе испытательной лаборатории, то информируем Росаккредитацию – в этом вопросе между нашими ведомствами налажена активная работа.

В прошлом году мы опробовали новый механизм работы по контролю качества совместно с Алюминиевой ассоциацией и с Роскачеством: эти организации направляли нам информацию с приложением протоколов испытаний в лабораториях, результаты которых подтверждали недоброкачественность приобретенной в определенной компании продукции, в частности, речь шла об алюминиевых дисках. По этой информации мы принимали меры административного воздействия: приостановка реализации продукции, разработка мероприятий по отзыву продукции. И вот совсем недавно мы опробовали еще один интересный механизм работы – name and shame, «назови и пристыди». Мы уже начали активно этим пользоваться и публикуем информацию о таких нарушениях».

Вопрос: «В последнее время в кабельной индустрии на всех уровнях обсуждается вопрос разрешения на использование в жилом секторе алюминиевой проводки, точнее, проводки из инновационного алюминиевого сплава. И если с медью все довольно понятно, то с этим инновационным сплавом все сложно. Существуют ли уже сейчас какие-то методики, которые помогут в лаборатории определить достоверность сплава или пока все строится только на доверии и административных мерах?»

Ответ: Если мы говорим о госконтрольнадзоре и о техрегулировании, то здесь на доверии ничего не может быть. Насчет конкретных методик сейчас не готов вам ответить, так как не уверен, что эти методики предусмотрены и утверждены стандартами конкретно по алюминиевой проводке. При этом хотелось бы уточнить, что оборот продукции, не соответствующей техническому регламенту, запрещен».

Модератор дискуссии Геннадий Мещанов добавил, что эта тема будет обсуждаться на выставке кабеля, но при столь высоком интересе к вопросу организаторы готовы устроить отдельную дискуссию с участием прессы.

Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации Сергей Мигин выступил с докладом «О мерах по контролю деятельности органов подтверждения соответствия и испытательных лабораторий, аккредитованных в части подтверждения соответствия кабельных изделий (мониторинг основных нарушений, предложения по изменению законодательства)».

Он отметил, что аккредитация – процедура довольно субъективизированная, поскольку по сути это экспертная оценка. Единственный способ выявить испытательные возможности и сравнить их – провести круговые испытания и межлабораторные исключения стабильных образцов.

«С июня по ноябрь 2018 года в нашей стране на кабельную продукцию было оформлено 667 сертификатов. Определенное беспокойство вызывает тот факт, что 47% этих сертификатов было оформлено органами, которые мы уже либо закрыли, либо приостановили их работу», – сказал Сергей Мигин. Полномочия по приостановке деятельности подобных организаций Федеральная служба по аккредитации получила только в августе 2018 года, что уже позволило закрыть практически все недобросовестные лаборатории.

Подготовлен законопроект о признании недействительными незащищенных сертификатов, которые еще присутствуют на рынке. Докладчик отметил, что эта грядущая мера беспокоит и производителей, и деловые круги и предложил правильно выданные сертификаты не признавать недействительными, а передать полномочия по принятию решений по этому вопросу другому органу по сертификатам по выбору заявителя.

«Мы в два раза сократили количество органов по сертификации (сертификационных лабораторий) за последние три года. Сейчас их 900, но реально работает от 250 до 300. На данный момент этот законопроект находится на рассмотрении в правительстве, в ближайшее время будет вынесено решение комиссии по законопроектной деятельности. Мы очень ждем выхода этого закона, потому что сейчас за каждый подобный сертификат, выданный с нарушениями, накладываются миллионные штрафы, но ущерб от деятельности этих недобросовестных организаций все равно несопоставим».

По окончании доклада Сергей Мигин также ответил на вопросы участников круглого стола.

Вопрос: «Вы верите, что при объединении усилий бизнес-сообщества, производителей и государственных ведомств возможно провести такой закон в Госдуме?»

Ответ: «Если бы не верил, я бы не занимался этой работой».

Вопрос: «Сейчас мы видим на рынке присутствие предприятий и заводов, которым эксперт подписывает акт о состоянии производства в тех местах, где его вообще никогда не было. Это большая проблема, потому что потом мы видим этот no name на рынках. Что вы делаете для пресечения такой деятельности?»

Ответ: «У этой проблемы два аспекта: нормативный и методический. Сейчас благодаря Росстандарту появляются правила сертификации однородных видов продукции. Надеюсь, что и по кабельной номенклатуре должно что-то появиться, потому что во всем мире это регулируется обязательными специальными документами».

Заместитель начальника отдела анализа и формирования государственной политики в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Анатолий Игошин выступил с докладом «О ходе реализации пилотного проекта входного контроля кабельной продукции на строительных объектах».

Он подчеркнул, что как участник дискуссии представляет не столько Минпромторг, сколько аппарат Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. На сегодняшний день в состав Государственной комиссии входят практически все представители федеральных министерств и ведомств, в том числе представители правоохранительных и контрольно-надзорные органы. Возглавляет комиссию министр промышленной торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«В кабельной промышленности Государственная комиссия обнаружила около 30% фальсифицированной продукции, – сообщил Анатолий Игошин. – В связи с этим губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, подтверждающий, что региональный рынок кабельно-проводниковой продукции на данный момент испытывает серьезные проблемы из-за широкого распространения фальсификата, выступил с предложением к Минпромторгу и Государственной комиссии организовать межведомственную рабочую группу, которая займется разработкой концепции, дорожной карты и методических рекомендаций для реализации пилотного проекта по осуществлению входного контроля кабельной продукции, закупаемой на объекты капитального строительства».

В рамках этого проекта поставщиков контрафакта, а также ответственных лиц предполагается привлекать к административной и уголовной ответственности. Минпромторгом была начата предварительная работа по подготовке методических рекомендаций, которые помогут понять, как пилотный проект будет проходить, и что нужно делать для его реализации. Совместно с экспертным сообществом, представителями ассоциации электрокабелей и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации были подготовлены теоретические рекомендации. «Будет проведен мониторинг баз ФНС, который даст понять, существует ли производитель/поставщик в действительности, позволит проверить сам сертификат по базе Росаккредитации, а также испытательные центры, лаборатории аккредитованных организаций», – сообщил Анатолий Игошин.

Модератор дискуссии Геннадий Мещанов отметил, что Московская область как участник «пилота» начала действовать шире, чем предусмотрено рамками пилотного проекта: «Именно Подмосковье предоставило нам как кабельщикам большее количество строительных объектов для проверок», и дал слово представителю Министерства инвестиций и инноваций Московской области, главному аналитику аппарата Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Московской области Ивану Николаевскому.

В своем докладе спикер рассказал о том, как реализуется «пилот» в Московской области. «В рамках реализации пилотного проекта в Московской области для проведения первого этапа были одобрены четыре объекта капитального строительства (три бюджетных и один коммерческий), – сказал Иван Николаевский. – Московская область поддержала продление проекта до конца декабря этого года, для проверки были определены еще шесть объектов. На данный момент там производится отбор кабельной продукции, ее образцы уже переданы в лаборатории».

Николаевский утверждает, что еще до подведения итогов пилотного проекта увидел, что одной лишь документарной проверки недостаточно, чтобы быть в уверенным в безопасности продукции. В связи с этим Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Московской области поручила Министерству строительного комплекса Московской области совместно с Ассоциацией «Электрокабель» продумать конкретные предложения по снижению объемов поставляемой на объекты строительства контрафактной продукции. «Одной из наших главных целей стало введение испытательной проверки поставляемой кабельной продукции. Особенно это касается учреждений социальной сферы, где этот вопрос как никогда актуален», – сказал Иван Николаевский.

По завершении выступления спикер ответил на вопросы участников дискуссии.

Вопрос: «Как работает механизм госкомиссии?»

Ответ: «Одна из главных задач Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции – совершенствование нормативно-правового регулирования. Для того, чтобы те или иные решения принимались, Комиссия должна получить уже готовое решение. Те проекты, нормативные акты которых прошли проверку на заседании Государственной комиссии, получили одобрение и поддержку, впоследствии не требуют согласования с органами исполнительной власти. Госкомиссия почти на 80% состоит из органов исполнительной власти, поэтому обсуждения законопроектов позволяет сразу по получению протокола отправлять акт правительству».

Начальник управления государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля, представитель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Игорь Буссель выступил с докладом «Проблемы фальсификации кабельной промышленности».

Он рассказал о специфике профильных законов в Республике Беларусь, а также о необходимости внесения изменений в нормативно-правовую базу. «Мы должны нормативно-правовую базу обновить и заставить ее работать на благо, – подчеркнул Игорь Буссель. – Согласно действующему законодательству Республики Беларусь, для назначения внеплановых проверок на предприятиях нужны основания в виде информации о том, что там совершается противозаконная деятельность». При этом он отметил, что в Белоруссии действует крайне жесткая система аккредитации, благодаря которой в текущем году прекращено действие только двух органов оценки соответствия.

Первый заместитель Председателя Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Андрей Лоцманов выступил с докладом «Нотификация и дополнительное уполномочивание как инструмент обеспечения достоверности результатов испытаний». Свое выступление он начал с комментариев к докладу предыдущего спикера, подчеркнув, что в годы перестройки Республика Беларусь практически сохранила советскую систему и советскую структуру: и госстандарт Беларуси, и аккредитацию рынков, поэтому в соседней республике наводить порядок в этой сфере гораздо легче.

Андрей Лоцманов отметил, что экономика не может выживать, если нет жесткого надзора со стороны государства. «В настоящее время наш регламент – не про безопасность стройматериалов, а про безопасность строительства в целом. Сегодня рынки России и Евразийского экономического союза не регулируются регламентом, но проблема требует решения: член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко вышел с предложением к правительствам стран союза принять евразийский регламент по образцу регламента ЕС №305/2011 Сертификация строительных материалов. Думаю, эта инициатива будет поддержана», – сказал докладчик.

Кроме того, в своем докладе он отметил, что необходимо введение процедуры нотификации на законодательном уровне. «Сегодня в России эта практика нотификации работает только потому, что кабельщики, объединившись, два года назад пришли в Росаккредитацию и сказали: мы доверяем вот этим лабораториям и считаем, что остальные не должны торговать сертификатами. И сегодня Росаккредитация прислушивается к нашей организации, и нужно добиться того, чтобы в реестр евразийской комиссии попадали только те органы, которым доверяет промышленность», – подчеркнул Андрей Лоцманов. Он призвал участников конференции поддержать инициативу Минэкономразвития и правительства введения процедуры нотификации на законодательном уровне.

Генеральный директор компании «Русский Свет» Денис Власов в своем выступлении по совместному докладу с генеральным директором компании «ЭТМ» Сергеем Мироновым, отметил успехи организации «Кабель без опасности» в работе по ограждению потребителей от некачественных производителей, рассказал о специфике и продукции своей компании и уточнил, что к проверке нарушений нужно подходить жестко.

Сергей Миронов, в свою очередь, рассказал, что отбор добросовестных поставщиков, которым можно доверять – одна из важнейших на сегодняшний день задач, наряду с необходимостью проверки качества поступающей от производителей продукции в лабораториях. Также докладчик отметил, что особое внимание необходимо уделять контрольным закупкам.

Заместитель генерального директора ОАО «ВНИИКП» Евгений Васильев рассказал собравшимся о необходимости контроля качества кабельных пластикатов. «Контроль некачественной продукции должен осуществляться путем постоянных проверок, публикаций в СМИ, с привлечением Росстандарта и органов власти, – сказал Евгений Васильев. – Второй путь – это, конечно, ужесточение законодательства». Докладчик подчеркнул, что качественный кабель дает не только безопасность потребителям, но и прибыль производителям. Он отметил, что некоторые отрасли народного хозяйства работают в достаточно жесткой системе контроля, что позволяет не допустить выхода фальсификата на рынок – это относится, например, к оборонному производству или атомной энергетике. Но тот пласт рынка, который представляет кабельные изделия, является свободным и менее контролируемым.

«Качественные кабельные материалы составляют половину успеха кабельной продукции. Только высокотехнологичные материалы достигают достойного уровня пожаробезопасности и электрической безопасности», – отметил Евгений Васильев. Он добавил, что фальсификат появляется в основном в сфере дорогих и высокотехнологичных материалов: силанольносшиваемые полиэтилены, негорючие материалы с индексом НГ и LS. Именно среди этой продукции на рынке присутствует порядка 80% фальсификата.

Заместитель генерального директора по организационному развитию ООО «Камский кабель» Андрей Исаченко выступил с докладом «Опыт работы ООО «Камский кабель» по взаимодействию с региональными органами исполнительной власти Пермского края в вопросах противодействия незаконному обороту кабельной продукции». Он сказал, что сейчас в продукции практически всех кабельных групп наблюдается тренд на наличие фальсификата и привел следующие данные: в медесодержащей продукции доля фальсификата в кабеле с крупным сечением достигает до 50%, по алюминию – до 30%.

Говоря о работе контролирующих и надзорных государственных органов в вопросах борьбы с фальсификатом в кабельной промышленности, Андрей Исаченко подчеркнул, что специфика деятельности Роспотребнадзора позволяет этому надзорному органу только опосредованно заниматься вопросами контроля промышленной продукции на розничном рынке – он не имеет нормативно-технической базы, внутренних правил, касающихся обращения отдельных товаров, в данном случае кабельной продукции. Полномочий по проведению контрольных закупок в части промышленной продукции у Роспотребнадзора тоже нет. Росстандарт, активно участвующий в работе кабельного рынка, тоже имеет определенные проблемы – в частности, докладчик видит их в неэффективной методике инициирования проведения проверок. Докладчик отметил, что Росстандарт зачастую не может возбудить административное производство на основании материалов, которые предоставил потребитель, независимо от того, что были произведены необходимые исследования: ему необходимо получить контрольные образцы продукции непосредственно у поставщика, а это иной раз сделать невозможно.

Участники дискуссии обратили внимание Андрея Исаченко и аудитории, что его выступление не соответствует заявленной теме доклада и не раскрывает вопроса опыта компании «Камский кабель» с контролирующими органами, в то время как всем было бы интересно услышать, как проект «Кабель без опасности» масштабируется через предприятия, особенно входящих в зону пилотного проекта, фактически прервав доклад спикера.

Директор по правовым вопросам ООО «Холдинг Кабельный Альянс» Богдан Дорофеев представил участникам дискуссии доклад «Предложения ХКА в области активизации противодействия незаконному обороту промышленной продукции. Предложения по изменению законодательства, основанные на практике работы ХКА». Он подвел итог выступлениям на конференции и отметил, что «госорганы наказывают за что угодно, но не за оборот фальсификата». По мнению докладчика, наказанными на одном уровне с фантомными, серыми и теневыми предприятиями, у которых оборот фальсификации занимает основную часть их деятельности, оказываются и те производители, которые допустили случайный брак или однократно ошиблись. «Такая ситуация не соответствует интересам участников рынка, уровню и характеру общественной опасности, порождаемой такими участниками, и, конечно, она нуждается в законодательном исправлении, – сказал Богдан Дорофеев. – Мы неоднократно инициировали введении на законодательном уровне термина «оборот фальсификата», предлагали за основу взять уже имеющиеся наработки и, наконец, ввести уголовную ответственность за оборот фальсифицированной промышленной продукции». Докладчик подчеркнул, что нет никакой гарантии, что после применения административного штрафа деятельность недоброкачественных заводов не будет продолжена. «В этом смысле уголовная ответственность наконец-то позволит правоохранительным органам не ограничиваться наложением штрафов на отдельное юридическое лицо, а привлекать к ответственности эти организованные группы, проводить полноценные расследования и применять уголовную ответственность как наиболее серьезный вид ответственности за подобного рода деяния», – сказал Богдан Дорофеев.

Завершая выступление, он отметил, что Холдинг Кабельный Альянс видит успех пилотного проекта в регионах, в том числе и Свердловской области, и полагает, что этот успех следует закрепить законодательно. «Прежде всего мы говорим о том, что практика обязательного инструментального входного контроля качества кабельной продукции должна быть отражена нормативно», – подчеркнул представитель Холдинга.

Подводя итоги круглого стола, стоит в первую очередь отметить несомненный успех проекта, которому удалось найти общий язык и с промышленниками, и с бизнес-сообществом, и с представителями государственных органов. Благодаря усилиям проекта, рынок кабельно-проводниковой продукции встает на нормативные рельсы, что положительно отразится и на добросовестных производителях, и на потребителях. Участники встречи обсудили меры по пресечению выхода фальсификата на рынок, обозначили свои запросы на помощь государственных надзорных органов, обсудили, какая степень ответственности должна быть установлена за производство фальсифицированной продукции.

Автор материала: Кира Тяжелкова