МРСК Центра и Приволжья продолжает развивать интеллектуальную систему учёта электроэнергии на территории Республики Марий Эл

Напомним, что в рамках реализации программы по борьбе с потерями электроэнергии на территории республики, энергетики МРСК Центра и Приволжья создали и успешно развивают единый информационный комплекс, объединяющий тысячи приборов учета электрической энергии. Его использование позволяет с высокой точностью фиксировать потребление киловатт-часов и помогает в режиме online отслеживать нагрузку, скачки напряжения и другие параметры сети, записывая все отклонения от нормы в память системы.

Записанные данные помогают в решении спорных вопросов, периодически возникающих между энергетиками, потребителями и сбытовыми компаниями. Главным итогом этой работы стало значительное снижение уровня потерь и существенное повышение платёжной дисциплины. Подробная информация о режимах потребления позволяет оперативно выявлять злоумышленников, подключающих свои энергоустановки в обход приборов учёта. В населённых пунктах, где применяется интеллектуальная система учета электроэнергии, уровень потерь снизился в несколько раз.

В выигрыше оказались и сами потребители, страдавшие от действий энерговоров – повысилось качество электроэнергии в сети, нивелировались скачки и перепады напряжения, выводившие из строя дорогостоящую бытовую технику. Снизилась и угроза пожаров, ведь "умная" электроника при малейшей неисправности внутридомовой проводки немедленно отключает подачу электроэнергии.

Установка интеллектуальных приборов учета электрической энергии осуществляется на линиях с повышенным уровнем потерь. Всего в рамках реализации программы специалисты филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" – "Мариэнерго" установили на территории республики 7 991 "умный счетчик", из них 612 было установлено в 2018 году. Работа по расширению сети интеллектуального учета потребленной энергии продолжается.

Также проводятся и другие мероприятия, связанные с цифровизацией и комплексной автоматизацией электрических сетей. Напомним, что руководство МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья в соответствии с требованиями группы компаний "Россети" разрабатывает программу полномасштабного внедрения цифровых технологий и систем управления в регионах.

Перед энергетиками поставлена важная и ответственная задача – в ближайшей перспективе обеспечить стопроцентную наблюдаемость и управляемость электрических сетей 35-110 кВ, автоматизировать распределительную сеть 10/0,4 кВ, от которой запитано максимальное количество потребителей, внедрить интеллектуальный учет, чтобы выйти на качественно новый уровень электроснабжения регионов.