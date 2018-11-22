Мировое производство алюминия превышает прошлогодний уровень

По данным International Aluminium Institute (IAI), глобальное производство первичного алюминия составило в октябре 2018 г. 5,41 млн. т, что на 4% больше, чем в том же месяце прошлого года.

В сентябре выплавка алюминия достигала 5,301 млн. т, так что среднесуточный показатель октября (174,6 тыс. т) оказался на 1,2% меньше, чем в предыдущем месяце.

Всего за десять месяцев в мире было получено 53,437 млн. т первичного алюминия, что на 0,7% превышает уровень аналогичного периода годичной давности. По итогам января-сентября рост составил только 0,3%.

В китайской алюминиевой отрасли возобновился рост. В октябре местные компании перекрыли показатель того же месяца 2017 г. на 6,8%, хотя за десять месяцев в целом показатели только сравнялись с прошлогодними и составили 30,23 млн. т.

В Азии без Китая октябрьское производство алюминия достигло около 377 тыс. т, на 7,1% больше, чем в октябре 2017 г. В странах Ближнего Востока произошел рост на 5,1% до 450 тыс. т. В то же время, европейские производители нарастили выпуск только на 0,3% по сравнению с октябрем прошлого года до 664 тыс. т, а в Северной Америке произошел спад на 3,6% до 323 тыс. т.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"