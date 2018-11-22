"Ростелеком" привел оптику в одну из старейших деревень Красноярского края

"Ростелеком" построил оптическую инфраструктуру связи для жителей деревни Тигино Большемуртинского района Красноярского края. Более 60 семей малого населенного пункта получили возможность пользоваться высокоскоростным доступом к ресурсам сети Интернет, "Интерактивным ТВ", цифровой телефонией и другими услугами компании.

Для улучшения качества связи в Тигино сотрудники "Ростелекома" проложили четыре километра оптического кабеля, установили современное оборудование, обеспечивающее работу сети, и запустили новую цифровую АТС.

"Интернет открывает множество возможностей, таких как поиск необходимой информации, работа, обучение, развлечение, общение – все это стало возможным для нас благодаря вашему энтузиазму, ответственности и высокому профессионализму", – отметили в своем благодарственном письме руководству "Ростелекома" в Красноярске жители деревни.

Евгений Петров, директор Красноярского филиала ПАО "Ростелеком":

"Наличие развитой телеком-инфраструктуры в любом населенном пункте сегодня не роскошь, а требование времени. Мы активно работаем над формированием технических заделов для построения цифровой экономики на территории региона. Хочу в свою очередь поблагодарить жителей деревни Тигино за их активную гражданскую позицию и содействие, которое они оказали "Ростелекому". Это позволило нам в разы ускорить все строительные и пуско-наладочные работы".

Тигино удалено от районного центра – поселка Большая Мурта – на расстояние 13 км, от Красноярска — на 90 км. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в данном населенном пункте постоянно проживают 323 человека. В прошлом году деревня Тигино отметила свой 490-летний юбилей.