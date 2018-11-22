Александр Новак: "В предстоящий отопительный сезон прогнозируется увеличение потребления и производства электроэнергии по сравнению с показателями прошлого года"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак выступил на заседании Правительства Российской Федерации с докладом об итогах подготовки предприятий энергетики к осенне-зимнему периоду 2018–2019 годов.

Александр Новак отметил, что подготовка объектов энергетики к ОЗП находится на особом контроле Минэнерго России, при этом отопительный сезон уже начался во всех субъектах Российской Федерации.

"Завершены ремонты оборудования, укомплектован штат персонала, сформированы необходимые запасы топлива и материальных ресурсов. Особое внимание Минэнерго уделяет усилению системной надежности энергосистем в регионах с высокими рисками нарушения электроснабжения, а также энергосистемам Крыма и Калининградской области", - сказал Министр.

Глава Минэнерго подчеркнул, что потребность в электроэнергии в текущем осенне-зимнем сезоне вырастет.

"В предстоящий отопительный сезон нами прогнозируется увеличение на 2,2 % потребления и производства электроэнергии по сравнению с фактическими показателями прошлого года. В Единой энергосистеме России обеспечен необходимый резерв мощности на максимум потребления – более 15 %, это 38 тыс. МВт", - добавил Министр.

Глава Минэнерго рассказал, что для случаев аварийно-восстановительных работ сформировано более 19 000 бригад общей численностью более 120 000 человек.

"Мобильные подразделения находятся в круглосуточной готовности и оснащены соответствующей техникой – это более 40 000 единиц. Комплектность аварийного запаса оборудования и материалов составляет 100%. Обеспечена готовность к применению более 5000 резервных источников снабжения электроэнергией общей мощностью порядка 750 МВт", - отметил Александр Новак.

По словам руководителя энергетического ведомства, в 2018 году введено более 4 тыс. МВт генерирующих мощностей и 16 тыс. км ЛЭП – это позволило повысить надежность энергоснабжения потребителей Республики Крым и южной части России в целом, присоединить Салехард к Единой Энергетической системе России, а также изолированный район Якутии к Объединенной Энергосистеме Востока.

"По топливообеспечению на текущую дату острых вопросов нет, практически все электростанции выполнили расчетные нормативы запасов. График Северного завоза также выполнен на 100%", - сказал Александр Новак.

Министр уточнил, что утвержден перечень энергосистем и энергорайонов с режимом высоких рисков нарушения электроснабжения. В него попали 4 энергосистемы: Дагестанская энергосистема, Республика Крым, Якутская энергосистема и Иркутская энергосистема.

"Особое внимание в этом году было уделено учениям производственного персонала. С 22 сентября по 22 декабря в 30 субъектах Российской Федерации проводятся масштабные учения энергетиков. В результате принятых мер за 10 месяцев этого года мы отмечаем снижение аварийности на объектах генерирующих компания – на 16,2 %, на объектах электросетевого комплекса – на 4,7 %. Средняя длительность отключений снизилась на 17 %", - сказал Министр.

В завершении выступления Министр напомнил, что в этом году вступила в силу новая Методика оценки готовности предприятий электроэнергетики к зиме: количество генерирующих и сетевых компаний, оценку которых проводит Минэнерго, увеличилось с 84 до 435 единиц.

"На данный момент по итогам оценки все системообразующие компании получили паспорта готовности к прохождению ОЗП. По отдельным компаниям сформирован план мероприятий по устранению замечаний, исполнение которого находится на постоянном контроле Министерства энергетики", - сказал Александр Новак.