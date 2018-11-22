19 ноября 2018 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ПАО "ФСК ЕЭС" (входит в группу компаний "Россети"). Собранием Андрей Муров избран Председателем Правления ПАО "ФСК ЕЭС" на второй срок.

Вопрос об избрании был вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров в связи с истечением срока действия прежнего трудового договора, который был заключен в 2013 году.

А. Муров родился 26 марта 1970 года. Имеет ученую степень доктора экономических наук. Трудовую деятельность начал в 1993 году. С 2012 года работал на руководящих постах в ОАО "Холдинг МРСК" и ОАО "ФСК ЕЭС", в том числе в должности Председателя Правления ПАО "ФСК ЕЭС" с 2013 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", орденами Почета, Дружбы, Александра Невского, ведомственными и корпоративными наградами. Присвоено звание "Почетный энергетик".

В период 2013-2018 гг. ПАО "ФСК ЕЭС" реализован ряд знаковых проектов в области развития магистральных электрических сетей, связанных с усилением межсистемных связей между ОЭС, присоединения к ЕНЭС новых территорий, выдачи мощности энергоблоков электрических станций, в первую очередь АЭС, электроснабжения инфраструктуры, а также мероприятий государственного значения. Достигнуты рекордные в истории показатели надежности.

Выросли основные финансово-экономические показатели, компания стала лидером в отрасли по объему выплаченных дивидендов акционерам, рыночная капитализация компании в течение этого периода демонстрировала более чем четырехкратный рост.