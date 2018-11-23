Чилийская компания утвердила проект расширения мощностей

Совет директоров чилийской компании Antofagasta утвердил проект расширения производительности медного рудника Los Pelambres стоимостью $1,3 млрд. Как сообщил генеральный директор компании Иван Арриагада, работы стартуют в январе 2019 г. и завершатся в 2021 г.

Проект предусматривает строительство новой линии обогащения концентрата и опреснительной установки. Его реализация позволит увеличить объем переработки руды от 175 тыс. до 190 тыс. т в день. В пересчете на рафинированную медь это даст прибавку порядка 60 тыс. т в год.

В текущем году Antofagasta планирует получить 705-725 тыс. т меди в концентрате, но в 2019 г. объем производства возрастет до 750-790 тыс. т за счет добычи более качественной руды на предприятиях Centinela и Zaldavar.

По прогнозу Fitch Solutions Macro Research, в текущем году производство меди в концентрате в Чили увеличится на 2% по сравнению с предыдущим годом и достигнет 5,4 млн. т. Но в 2019 г. темпы роста ускорятся до 4% благодаря увеличению выпуска на предприятиях крупнейших компаний отрасли — местных Codelco и Antofagasta, австралийской BHP и южноафриканской (зарегистрированной в Лондоне) Anglo American.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"