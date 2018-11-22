Дмитрий Гвоздев назначен на должность главного инженера ПАО "МОЭСК"

На должность первого заместителя генерального директора-главного инженера ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК, входит в ГК "Россети") назначен Дмитрий Гвоздев. Ранее Дмитрий Борисович занимал должность главного инженера ПАО "Россети".

"Дмитрий Борисович зарекомендовал себя профессионалом высокого уровня, способного в любой ситуации быстро принять верные управленческие и технические решения. Особенно эффективно он проявляет себя в работе "на земле", что подтверждается улучшением производственных показателей сетевого комплекса. Дмитрий Борисович блестяще справился с организацией и проведением первых Всероссийских учений энергетиков группы "Россети" в Дагестане. Теперь ему предстоит решить задачу совершенствования работы электросетей столичного региона и завершение построения цифровой сети к 2023 году. Нет никаких сомнений, что он справится", - прокомментировал назначение Павел Ливинский.

Занимавший ранее должность главного инженера МОЭСК Всеволод Иванов назначен главным инженером "Московских высоковольтных сетей" - филиала МОЭСК. Всеволод Евгеньевич в энергетике более 20 лет. Прошел путь от электромонтера до главного инженера одной из крупнейших электросетевых компаний не только Москвы, но и России. Должность главного инженера МОЭСК Всеволод Иванов занял в июле 2015 года. За период его работы компания демонстрировала высокие показатели в сфере обеспечения надежным и качественным электроснабжением потребителей столичного региона, неуклонное снижение аварийности. С успехом энергетики МОЭСК проходили испытания аномальными погодными условиями, в кратчайшие сроки восстанавливая нарушенное стихией электроснабжение. Под непосредственным руководством Всеволода Евгеньевича построены новые и реконструированы уже имеющиеся энергообъекты, успешно реализованы стартовые проекты по цифровизации электросетевого комплекса столичного региона: первая цифровая подстанция "Медведевская", пилотные проекты по созданию Цифровых районов электрических сетей в Северо-Западном округе Москвы и Истринском районе Подмосковья.

Таким образом, профессиональный опыт, безупречное знание электросетевого комплекса Москвы станут надежным фундаментом для ускоренного технического развития филиала "Московские высоковольтные сети".