ФСК ЕЭС построит на Урале новую линию электропередачи протяженностью 140 км

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") приступила к реализации основного этапа строительства высоковольтной линии 220 кВ "Рысаево – Саракташ-тяга". Стоимость проекта составляет 2,5 млрд рублей. Ввод в работу новой инфраструктуры позволит повысить надежность схемы выдачи мощности Ириклинской ГРЭС и электроснабжения центральной части Оренбургской области, включая объекты Южно-Уральской железной дороги.

Новая линия электропередачи заменит действующую ЛЭП, которая будет работать до полного завершения строительства. Трасса энерготранзита проходит в сложных природно-климатических условиях, в том числе через степную зону, где линия подвергается сильным ветровым нагрузкам и повышенному гололедообразованию. Новая ЛЭП строится с применением технологий, позволяющих снизить риск возникновения аварий из-за влияния данных факторов.

В частности ведется установка металлических опор с увеличенными габаритными расстояниями между грозотросом и фазными проводами. Данное техническое решение впервые применяется на Урале.

Кроме того, на энергообъекте будет использован провод, имеющий за счет более плотного контакта между проволоками более гладкую поверхность по сравнению с традиционным аналогом, что будет способствовать снижению аэродинамической нагрузки, а также уменьшит вероятность образования наледи. Для защиты ЛЭП от прямых ударов молнии монтируется грозозащитный трос.

Все применяемое оборудование произведено в России. Строительство планируется завершить к 2020 году.