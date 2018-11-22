Генеральный директор МРСК Северо-Запада обсудил с Главой Республики Коми ключевые направления повышения надежности электроснабжения потребителей

21 ноября в Сыктывкаре генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада" (входит в группу компаний "Россети") Артем Пидник встретился с Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым. Главными темами встречи стали вопросы готовности филиала к работе в период максимальных нагрузок и консолидации сетей.



Руководитель электросетевой компании отметил, что филиал "Комиэнерго" успешно прошел двухэтапную проверку готовности к зиме. Подтверждением стал паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2018/2019 года, выданный 14 ноября МРСК Северо-Запада Министерством энергетики РФ.



В ходе встречи стороны обсудили процесс консолидации электросетевых объектов региона.



В 2018 году филиал "Комиэнерго" успешно консолидировал электросети железнодорожного района Воркуты, сети "Монди СЛПК" и региональный комплекс ПАО "Мегафон". Первостепенная задача на сегодня – создание единого электросетевого комплекса в г. Усинск с единым центром ответственности на базе МРСК Северо-Запада, что позволит решить проблему аварийности в электросетевом хозяйстве города.



Артем Пидник предложил продолжать совместную работу с властями региона: "Консолидация активов электросетевого хозяйства направлена, в первую очередь, на повышение надежности энергоснабжения потребителей. В Республике Коми непростые климатические условия, у энергосистемы есть свои особенности. Поэтому для нас крайне важно создание единого центра ответственности за качественное и надежное электроснабжение региона, соответствующее высоким стандартам и требованиям, действующим в группе компаний Россети", - отметил глава МРСК Северо-Запада.

"Мы заинтересованы в создании единой управляющей компании, чтобы стандарты и решения, которые принимаются сегодня по обеспечению надёжности работы энергосистем и передаче электроэнергии, были едиными. Последние несколько лет мы занимались сбором электросетевых активов и передачей соответствующего имущества, консолидацией их на едином балансе, в одной компании. Чтобы была единая структура, которая могла бы эффективно управлять этим имущественным комплексом и повышать его надёжность, а также заниматься совместно с нами поиском дополнительных средств на реализацию инвестиционной программы, не перекладывая эту ношу на тарифы и потребителя. Поэтому республика готова взаимодействовать, что называется, "идти в ногу" и решать все эти задачи", - прокомментировал Сергей Гапликов.

В ходе встречи стороны также обсудили платежную дисциплину ряда крупных потребителей и вопросы тарифного регулирования.