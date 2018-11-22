Генеральным директором АО "ОЭК" назначен Евгений Прохоров

В соответствии с решением единственного акционера АО "Объединенная энергетическая компания" (АО "ОЭК") на должность генерального директора компании назначен Евгений Сергеевич Прохоров. Ранее Е.С. Прохоров занимал должность первого заместителя генерального директора – технического директора компании.

Андрей Майоров, ранее возглавлявший АО "ОЭК", назначен на должность заместителя генерального директора - главного инженера ПАО "Россети".

Евгений Прохоров работает в электроэнергетике с 1995 года. Прошел трудовой путь от электрослесаря службы подстанций ОАО "Курскэнерго" до заместителя главного инженера - начальника производственно-технической службы производственного отделения филиала ОАО "МРСК Центра" "Курскэнерго" Западные электрические сети.

В московской энергосистеме работает с 2008 года. В июле 2008 года Е.С. Прохоров начал работать ведущим инженером АО "ОЭК", последовательно занимая руководящие должности в компании. В ноябре 2017 года Евгений Прохоров был назначен на должность заместителя генерального директора – технического директора АО "ОЭК".

За время работы в АО "ОЭК" Е.С. Прохоров принимал непосредственное участие в решении ключевых задач городского хозяйства по обеспечению надежного электроснабжения потребителей столицы, по бесперебойной работе сетей и установок наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки города Москвы.

Евгений Прохоров имеет высшее образование. В 2004 году он окончил Курский государственный технический университет по специальности "Электроснабжение".

За время работы Е.С. Прохоров не раз награждался почетными грамотами и благодарностями Департамента имущества г. Москвы, Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы, а также Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации. В 2018 году Евгению Прохорову присвоено звание "Почетный энергетик".

АО "ОЭК" входит в число крупнейших электросетевых компаний Москвы, оказывающих услуги по передаче и распределению электрической энергии, а также по технологическому присоединению к электрическим сетям.