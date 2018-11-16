"Ленэнерго" обеспечило мощность дачному поселку в Ломоносовском районе Ленинградской области

ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") обеспечило более150 кВт мощности 186 дачным домам, расположенным Гостилицком сельском поселении Ломоносовского района Ленинградской области. Источником питания объекта стала подстанция №344 "Гостилицы".

Для создания внешней схемы электроснабжения оборудована новая трансформаторная подстанция 10/0,4 кВт, а также построена линия электропередачи 10 кВ. Кроме того, в рамках работы над проектом была проведена реконструкция источника питания подстанции с увеличением ее трансформаторной мощности.

Дома расположены на территории Гостилицкого сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области. Удобное расположение недалеко от города, вблизи известных пригородных дворцово-парковых ансамблей, а также развитая инфраструктура, включая транспортную доступность, делают район привлекательным местом для загородного строительства.