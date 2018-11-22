МРСК Центра и Приволжья: 226 МВА трансформаторных мощностей введено в эксплуатацию за 9 месяцев

За 9 месяцев 2018 года энергетики ввели в эксплуатацию 1928 км линий электропередачи и 226 МВА трансформаторных мощностей, что позволит еще эффективнее решать приоритетные для энергокомпании задачи: повышать надежность электроснабжения и подключать новых потребителей.

С января по октябрь текущего года работы по строительству и реконструкции велись на 2302 объектах МРСК Центра и Приволжья. В числе наиболее масштабных инвестпроектов текущего года в Нижегородской области – установка нового трансформатора на 40 МВА на подстанции (ПС) 110/6 кВ "Соцгород". Кроме того, проведена работа по реконструкции ПС 110/10 кВ "Буревестник", находящейся в эксплуатации ПО "Кстовские электрические сети". На подстанции смонтировано здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ), реконструирована система маслохозяйства, смонтирован трансформатор, выполнены модернизация и расширение комплектного распределительного устройства наружной установки (КРУН) 10кВ Данные мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей Автозаводского района г. Н. Новгород, а также Богородского района Нижегородской области.

Во Владимирской области выполнены мероприятия по реконструкции подстанции 110/35/6 кВ "Муром". В целях повышения надежности и безаварийности электроснабжения потребителей Муромского района на этой подстанции энергетики произвели замену силового трансформатора с увеличением мощности с 31,5 МВА на 40 МВА.

Удмуртский филиал МРСК Центра и Приволжья проводит масштабную реконструкцию подстанции 110/6 кВ "Машзавод", обеспечивающей энергомощностями производственные площадки градообразующих предприятий столицы республики - концерна "Калашников" и ПАО "Ижсталь", а также жителей Ленинского района Ижевска. В соответствии с программой реконструкции ПС "Машзавод", энергетики устанавливают новый современный трансформатор Т-2 63МВА отечественного производства. В результате реконструкции значительно повысится надежность подстанции, расширятся возможности для технологического присоединения к электросетям Удмуртэнерго, а электроснабжение потребителей поднимется на качественно новый уровень. На полную мощность подстанция заработает в 1 квартале 2019 года.

Аналогичные работы по реконструкции и строительству энергообъектов ведутся во всех девяти регионах присутствия ПАО "МРСК Центра и Приволжья", что позволит повысить надежность и качество электроснабжения населения и предприятий, а также создать резерв мощности для технологического присоединения новых потребителей.