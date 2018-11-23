Модернизация Красноярской ТЭЦ-1 потребует инвестиций в размере 16 млрд рублей

Экологическая модернизация Красноярской ТЭЦ-1, принадлежащей Сибирской генерирующей компании, потребует инвестиции в 16 млрд рублей. Об этом говорится в презентации заместителя технического директора по охране окружающей среды СГК Константина Кушнира, представленной на Сибирском энергетическом форуме.

Экологическая модернизация предполагает строительство новой 270-метровой дымовой трубы на первой ТЭЦ Красноярска, которая заменит заменит три трубы - высотой 105-120 метров. Это позволит производить выбросы в верхние слои атмосферы, что увеличит их рассеивание и снизит экологическую нагрузку на город. Также в рамках модернизации предполагается установка электрофильтров с КПД улавливания в 99,5%.

"Модернизация АО "Красноярская ТЭЦ-1", включая строительство дымовой трубы высотой не менее 270 метров, реконструкцию котлов с оснащением электрофильтрами, вывод из эксплуатации малоэффективных турбоагрегатов, ввод нового турбинного оборудования, систем охлаждения, инвестиции - 16 млрд рублей", - отмечается в презентации. Сроки реализации проекта указаны как 2018 -2023 годы. В презентации отмечается, что модернизация включена в федеральный проект "Чистый воздух".

"По нашим оценкам, это приведет к существенному улучшению экологической обстановки (снижение выбросов на 7 тыс. тонн в год). Есть определенные вопросы с финансированием этих мероприятий, потому что СГК тарифорегулируемая компания", - сказал Кушнир, выступая на форуме.

По его словам, также компания развивает тепловой контур Красноярской ТЭЦ-3 в связи с замещением малоэффективных угольных котельных. Закрытие же 35 малоэффективных угольных котельных, согласно данным Кушнира, позволит снизить выбросы в городе еще на 10,5 тысяч тонн в год.

ТАСС