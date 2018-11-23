На ремонт дорог Петербурга в 2019 году потратят 5 млрд рублей

Объем финансирования программы по ремонту дорог Санкт-Петербурга в 2019 году предварительно составит 5 млрд рублей - на уровне 2018 года, сообщил в четверг глава дирекции транспортного строительства города Вячеслав Урусов на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"Лимит на финансирование дорожного ремонта в Санкт- Петербурге в 2019 году предварительно установлен в размере 5 млрд рублей. Предварительно, планируется выполнить ремонт 132 км дорожного полотна общей площадью 2,4 млн кв. м", - сказал он.

В предстоящем году дорожные службы отремонтируют проспект Стачек, Гражданский проспект, проспект Просвещения и Выборгское шоссе от КАД до границы с Ленинградской областью.

В адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга на ремонт дорог в 2018 году включили 152 км дорожного полотна. Удалось отремонтировать Невский проспект, участки набережной Фонтанки, Зеленогорское и Митрофаньевское шоссе, Коломяжский и Владимирский проспекты.

Работы по ремонту дорог в Санкт-Петербурге в этом году начались с апреля и были поделены на два этапа. Первый из них завершился к моменту проведения чемпионата мира по футболу - к началу июня.

С 1 июня по 15 июля в городе действовал запрет на проведение ремонтных работ на маршрутах следования клиентских групп ФИФА, затрагивающих практически все районы Санкт- Петербурга. С 15 июля стартовал второй этап работ. В настоящее время ремонтная кампания практически завершена: по ряду объектов ведется приемочная комиссия, заканчиваются работы в зоне трамвайных путей на улице Илюшина.

ТАСС