 
Подписаться на новости
Инвестиции (проекты)

На ремонт дорог Петербурга в 2019 году потратят 5 млрд рублей

На ремонт дорог Петербурга в 2019 году потратят 5 млрд рублей

23 ноября 2018, 13:55
Рубрика: Инвестиции
Метки: СТРОИТЕЛЬСТВО
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

136 просмотров

Объем финансирования программы по ремонту дорог Санкт-Петербурга в 2019 году предварительно составит 5 млрд рублей - на уровне 2018 года, сообщил в четверг глава дирекции транспортного строительства города Вячеслав Урусов на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"Лимит на финансирование дорожного ремонта в Санкт- Петербурге в 2019 году предварительно установлен в размере 5 млрд рублей. Предварительно, планируется выполнить ремонт 132 км дорожного полотна общей площадью 2,4 млн кв. м", - сказал он.

В предстоящем году дорожные службы отремонтируют проспект Стачек, Гражданский проспект, проспект Просвещения и Выборгское шоссе от КАД до границы с Ленинградской областью.

В адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга на ремонт дорог в 2018 году включили 152 км дорожного полотна. Удалось отремонтировать Невский проспект, участки набережной Фонтанки, Зеленогорское и Митрофаньевское шоссе, Коломяжский и Владимирский проспекты.

Работы по ремонту дорог в Санкт-Петербурге в этом году начались с апреля и были поделены на два этапа. Первый из них завершился к моменту проведения чемпионата мира по футболу - к началу июня.

С 1 июня по 15 июля в городе действовал запрет на проведение ремонтных работ на маршрутах следования клиентских групп ФИФА, затрагивающих практически все районы Санкт- Петербурга. С 15 июля стартовал второй этап работ. В настоящее время ремонтная кампания практически завершена: по ряду объектов ведется приемочная комиссия, заканчиваются работы в зоне трамвайных путей на улице Илюшина.

ТАСС

Компания:

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Более 5 млрд рублей получит Северная Осетия в 2019 году на реализацию нацпроектов
В Смоленской области планируют создать особую экономическую зону
Якутия рассматривает инвестиции в рамках
На ремонт дорог Архангельской области направят около 13,5 млрд рублей по нацпроекту
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно