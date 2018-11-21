Новый заместитель генерального директора – главный инженер компании "Россети" Андрей Майоров займется технологической перезагрузкой

Заместителем генерального директора – главным инженером компании "Россети" назначен Андрей Майоров, до вчерашнего дня возглавлявший управляющую электросетевыми активами города Москвы "Объединенную энергетическую компанию" ("ОЭК"). Перед новым руководителем поставлена задача обеспечить техническую реализацию стратегии цифровизации электросетевого комплекса при постоянном улучшении производственных показателей.

"Андрей Владимирович один из самых опытных, талантливых и уважаемых энергетиков в нашей стране. Он не просто способен решить любую поставленную задачу, но и найти для этого самый оптимальный, а подчас и единственно верный способ. "ОЭК" под его руководством выросла в настоящего инновационного гиганта, который по праву может считаться первым пилотом цифровой сети. Андрей Майоров присоединился к команде "Россетей" именно сейчас не случайно. За прошедший год были определены основные направления развития электросетевого комплекса, заметно улучшено финансово-экономическое положение группы компаний, совместно с Министерством энергетики РФ совершен прорыв в части изменения нормативной базы, сотрудники компании с достоинством выдержали испытания непростым осенне-зимним периодом, аномальными погодными явлениями и показали отличные результаты в рамках учений, которые мы провели по всей стране. Все это было необходимо, чтобы создать фундамент для выполнения одной из стратегически важных задач для экономики нашей страны - построения цифровой сети. Сейчас "Россети" готовы к настоящей технологической перезагрузке, и я уверен, что знания, опыт и перспективное видение Андрея Владимировича помогут электросетевому комплексу реализовать все намеченные планы на благо наших потребителей и акционеров", - прокомментировал назначение генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский.

Андрей Майоров окончил Московский энергетический институт, имеет ученую степень кандидата технических наук. Прошел трудовой путь от электрослесаря региональной энергокомпании до заместителя генерального директора – главного инженера "МОЭСК" (входит в группу компаний "Россети"), с 2011 года первого заместителя генерального директора – главного инженера "ОЭК", а с 2014 года - генерального директора "ОЭК".

За период с 2011 по 2018 гг. под руководством Андрея Майорова создан единый электросетевой комплекс, объединивший питающие центры 110/220 кВ, распределительные сети 0,4–20 кВ, сети наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки столицы с Центром управления сетями всех уровней и скоростной защищенной технологической сетью передачи данных. Был реализован комплекс мер по внедрению новейших разработок, которые позволили создать сетевую инфраструктуру с высокой степенью автоматизации производственных процессов и внедренными информационными системами технологического и корпоративного управления на базе современных цифровых технологий.

Реализованные в эти годы программы технологического развития, оптимизации и цифровизации сетей позволили снизить количество аварийных отключений в сетях "ОЭК" более чем в два раза, время их ликвидации почти в три раза, а также сократить потери электрической энергии с 6,8% в 2011 г. до уровня технических – 3,9% - в 2018 г.

Внедрением проектов цифровизации электросетевого комплекса, доказавших свою успешность и высокую эффективность в Москве, и их тиражированием на федеральном уровне Андрей Майоров займется наряду с контролем за реализацией инвестиционных и ремонтных программ и планов противоаварийных действий дочерних структур компании "Россети", направленных на обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей во всех 78 регионах присутствия.

Занимавший ранее должность главного инженера компании "Россети" Дмитрий Гвоздев переходит на позицию первого заместителя генерального директора – главного инженера "МОЭСК" для продолжения работы по повышению эффективности и надежности электросетевого комплекса столичного региона.

"Дмитрий Борисович зарекомендовал себя профессионалом высокого уровня, способного в любой ситуации быстро принять верные управленческие и технические решения. Особенно эффективно он проявляет себя в работе "на земле", что подтверждается улучшением производственных показателей сетевого комплекса. Дмитрий Борисович блестяще справился с организацией и проведением первых Всероссийских учений энергетиков группы "Россети" в Дагестане. Теперь ему предстоит решить задачу совершенствования работы электросетей столичного региона и завершение построения цифровой сети к 2023 году. Нет никаких сомнений, что он справится", - подчеркнул Павел Ливинский.

В свою очередь, Всеволод Иванов, работавший в должности первого заместителя генерального директора – главного инженера "МОЭСК", переходит на работу в качестве главного инженера "Московских высоковольтных сетей" - филиала "МОЭСК". За период его работы компания демонстрировала высокие показатели в сфере обеспечения надежным и качественным электроснабжением потребителей столичного региона, неуклонное снижение аварийности. С успехом энергетики МОЭСК проходили испытания аномальными погодными условиями, в кратчайшие сроки восстанавливая нарушенное стихией электроснабжение.

Кадровая ротация направлена на повышение эффективности, улучшения производственных показателей группы "Россети" и внедрения цифровых технологий в работу электросетевого комплекса.