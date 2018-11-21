Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2018/19 года вручен АО "Чеченэнерго"

АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") получило Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2018/19 года, подписанный заместителем министра энергетики РФ Андреем Черезовым на основании решения Минэнерго России (приказ от 14.11.2018 № 1031).

Документ, составленный на основании Правил оценки готовности объектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543, явился подтверждением того, что "Чеченэнерго" выполнило как основные, так и дополнительные условия, определенные федеральными документами. Специалисты компании крайне ответственно отнеслись к выполнению работ на объектах, соответствующим таким разделам, как "Системная надежность", "Техническое состояние", "Персонал", "Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность", "Ремонтная деятельность" и "Передача энергии".

- Во время подготовки к отопительному сезону энергетиками проведен целый комплекс мероприятий, который позволит бесперебойно и качественно передавать нашим абонентам электроэнергию, оперативно реагировать в случае возникновения непредвиденных ситуаций, - отметил Управляющий директор Общества Русланбек Докуев.

Так, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. в Обществе значительно пополнился автопарк современной спецтехникой. Более 100 единиц новых автомобилей вышли на линии, ускорив проведение ремонтных работ на объектах электросетевого комплекса республики. Согласно утвержденному плану-графику специалисты компании провели капитальный ремонт электрооборудования, находящегося на балансе "Чеченэнерго". Отремонтировано линий электропередачи 0,4 – 110 кВ общей протяженностью 694 км, 139 силовых трансформаторов, 706 выключателей, 423 разъединителя, 768 трансформаторных подстанций 10/6/0,4 кВ.

Отметим, получение Паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2018/19 года – обязательная процедура, которая служит доказательством того, что энергокомпания готова к самому ответственному периоду, связанному с высокими нагрузками на сети.