"Пензаэнерго" оцифрует сети 5,5 тысячами точек учета

В рамках реализации проекта по созданию системы автоматизированного технического учета электроэнергии на вводах КТП 10(6)/0,4 кВ (цифровизация сетей) филиал ПАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго" установит 5,5 тысяч точек учета электрической энергии.

Работы по монтажу системы будут продолжаться до 2020 года включительно. Система автоматизированного технического учета электроэнергии позволит дистанционно собирать данные о нагрузке сети, напряжении на линии, а также об объемах передачи электрической энергии. В то же время она обеспечит балансирование распределительных сетей 10-0,4 кВ, а это, в свою очередь, будет способствовать более оперативному выявлению очагов потерь электроэнергии и сократит ее потери.

Первый этап, который предполагает установку 2174 точек учета, завершится в зонах технологической ответственности филиала "Пензаэнерго" в конце декабря 2018 г. В течение следующих двух лет энргетики установят оставшиеся 3326 точек учета.