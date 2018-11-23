Polymetal к 2021 г введет на Урале проект переработки полиметаллических руд за 3 млрд руб

Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") намерен вложить 3 миллиарда рублей в строительство фабрики по переработке полиметаллических руд на территории ТОСЭР "Краснотурьинск", сообщает Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ).

Уточняется, что ООО "Краснотурьинск-Полиметалл" подало заявку на получение статуса резидента территории опережающего развития "Краснотурьинск".

Строительство фабрики компания планирует начать в третьем квартале 2019 года, а запустить производство — к концу 2020 года. На фабрике планируется методом флотации перерабатывать руды полиметаллических месторождений Северо-Калугинского, Саумского и Пещерного, которые расположены в Нижней Туре, Ивделе и Краснотурьинске. Полученные концентраты — сырье для извлечения меди, цинка, золота и серебра — будут поставляться как на российские предприятия, так и экспортироваться в другие страны.

Также указывается, что Polymetal уже выполнил предпроектные работы: определен участок под фабрику площадью 260 тысяч квадратных метров и ведется разработка документации строительства производственного комплекса, который будет состоять из обогатительной фабрики, административно-бытовых помещений, складов для концентратов, собственной котельной и инженерных коммуникаций.

Кроме того, инвестор планирует построить железнодорожную станцию для перевозки руд и концентратов и проложить к фабрике 8 километров железнодорожного пути от станции "Красный Железняк". В связи с этим отмечается, что КРСУ намерена привлечь в проект для софинансирования Фонд развития моногородов для создания железнодорожной инфраструктуры фабрики.

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