Программы развития экспорта увеличат спрос на продукцию горного машиностроения

В рамках первой Национальной научно-практической конференции по вопросам горного машиностроения "ГОРМАШ-2018" замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков рассказал о главных акцентах в государственной промышленной политике на ближайшие шесть лет.

Основная цель конференции, организованной Министерством промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Некоммерческим партнерством "Горнопромышленники России" – демонстрация передовых достижений российского горного машиностроения и науки, а также экспертное обсуждение ключевых вопросов развития отрасли.

В ее открытии приняли участие модератор мероприятия, председатель Высшего горного совета Юрий Шафраник, депутат Государственной Думы РФ Сергей Миронов, член Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин, заместитель председателя Коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Юрий Михайлов, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин.

Замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков, отметив достигнутые горными машиностроителями результаты в импортозамещении, рассказал о трех основных направлениях, на которых в ближайшей перспективе будет сфокусирована промышленная политика в отрасли горного машиностроения.

"Ведется реализация национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Уже до конца текущего года будет сформирована концепция опережающего экспортного развития по всем основным отраслям, в том числе для горного машиностроения", – сообщил Василий Осьмаков.

Он подчеркнул, что требования по производству глобально конкурентоспособной продукции будут пронизывать все ключевые программы поддержки Минпромторга в ближайшую шестилетку, а выход на внешние рынки станет ключевым критерием ее получения. Другим значимым элементом национальных проектов является переход российской промышленности на наилучшие доступные технологии. Все меры поддержки, связанные с экологической модернизацией предприятий, будут также опираться на российскую промышленную продукцию.

Наконец, другой важный тренд для горной промышленности – увеличение экспорта угля на восточном направлении. Это в свою очередь сформирует значительный спрос на продукцию отечественных машиностроителей, включая производителей горно-шахтного оборудования.

"Обозначенные на ближайшие шесть лет перспективы позволяют российскому горному машиностроению выйти на новый уровень конкурентоспособности и темпов роста. Поэтому наша главная общая задача – не упустить данное окно возможностей", – резюмировал Василий Осьмаков.