Смоленскэнерго: экологическая безопасность деятельности под особым контролем

На реализацию мероприятий экологической политики ПАО "МРСК Центра" за 9 месяцев 2018 года смоленский филиал направил 2,81 млн рублей. Основными задачами в области реализации экологических программ филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" за этот период стали: контроль соблюдения природоохранного законодательства в структурных подразделениях филиала; организация полного первичного учета отходов и ведение журналов учета образования и движения отходов; заключение договоров для организованных моек автомобильного транспорта; передача ртутьсодержащих ламп, изношенных автомобильных шин и отработанной оргтехники специализированным лицензированным организациям, в целях обезвреживания и утилизации данных отходов; проведение производственного экологического контроля (в т.ч. в области обращения с отходами).

Из вложенной на экологические мероприятия суммы на самые значимые мероприятия было направлено: 731,93 тыс. рублей - на прием и очистку сточных вод, 786,83 тыс. рублей - на сдачу твердых коммунальных отходов, 438,98 тыс. рублей - на разработку проектов предельно-допустимых выбросов, 235,6 тыс. рублей - на обустройство площадок для накопления отходов.

Ежегодно Смоленскэнерго проводит мероприятия по защите животного мира. Так за 9 месяцев текущего года было установлены 2309 птицезащитных устройств. Затраты на данные виды работ составили 198,92 тыс.руб. Также произведена реконструкция 9,455 км воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный (СИП).

В целях повышения квалификации персонала в области охраны окружающей среды 30 сотрудников Смоленскэнерго прошли обучение по программе "Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами" в частном учреждении дополнительного профессионального образования "Учебный центр "Профессия Промбезопасность". Затраты на обучение составили 54 тыс. рублей. В число обучаемых вошли начальники и главные инженеры районов электрических сетей, мастера бригад, мастера по ремонту транспорта, инженеры по охране окружающей среды и другие категории персонала. Специалисты отмечают, что такое обучение является обязательным для вновь принятого (или переведенного на другие должности) персонала с целью допуска к самостоятельному выполнению данного вида работ. Обучение также является обязательным в целях обеспечения экологической безопасности как на обслуживаемых объектах, так и окружающей среды.

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" предъявляет высокие требования к экологическим аспектам производственной деятельности. Обеспечивая экологическую безопасность производственной деятельности, рационально используя природные энергетические ресурсы, филиал вносит свой вклад в улучшение общего состояния экологической безопасности Смоленской области.