Увеличены мощности по производству износостойких силовых кабелей

Холдинг Кабельный Альянс увеличивает мощности по производству износостойких силовых кабелей. В цехе №3 завода "Электрокабель" установлена новая экструзионная линия итальянского производства, предназначенная для наложения полимерной оболочки на силовые кабели. Стоимость оборудования - более 120 миллионов рублей.

Запуск экструзионной линии позволит расширить номенклатуру и увеличить объемы выпуска силовых кабелей, в том числе с повышенной износостойкостью. На новом оборудовании специалисты смогут эффективно перерабатывать современные тугоплавкие материалы, из которых изготавливаются изоляции и оболочка кабеля.

"Силовые кабели эксплуатируются в различных условиях. В частности, гибкие кабели для подъемных машин и механизмов должны быть устойчивы к механическим нагрузкам: изгибу, растягиванию, истиранию и т.д. Поэтому качество изоляции и оболочки – на первом месте. Есть также требование к устойчивости кабелей к различным химическим веществам. При проектировании силовой электрической сети или оперативном ремонте поврежденных кабельных сетей в условиях агрессивной среды необходимы кабели с маслостойкой оболочкой. Кроме того, на новом оборудовании мы сможем производить кабели повышенной пожарной безопасности и другие", - рассказал начальник цеха №3 АО "Электрокабель" Лисов Михаил.

Стоит отметить, что установка новой линии проводилась в рамках масштабной модернизации производства на кольчугинском заводе. Ее монтажу предшествовала масштабная работа по переносу уже существующего оборудования. Кроме того, для освобождения площадки были разобраны некоторые административно-бытовые помещения.

"Силовые кабели на низкое, среднее и высокое напряжение – основа продукции нашего завода. Они очень востребованы российскими энергетиками, поэтому и было принято решение усилить данное направление за счет приобретения новой линии. Мы рассчитываем, что с вводом ее в эксплуатацию объем производства силовых кабелей увеличится на 15-20%", - сообщил директор АО "Электрокабель" Владимир Иванов.