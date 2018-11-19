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Производство

Увеличены мощности по производству износостойких силовых кабелей

Холдинг Кабельный Альянс, кабельный завод, кабель, кабельное производство

Холдинг Кабельный Альянс, кабельный завод, кабель, кабельное производство

Холдинг Кабельный Альянс, кабельный завод, кабель, кабельное производство

Холдинг Кабельный Альянс увеличивает мощности по производству износостойких силовых кабелей. В цехе №3 завода "Электрокабель" установлена новая экструзионная линия итальянского производства, предназначенная для наложения полимерной оболочки на силовые кабели. Стоимость оборудования - более 120 миллионов рублей.

Запуск экструзионной линии позволит расширить номенклатуру и увеличить объемы выпуска силовых кабелей, в том числе с повышенной износостойкостью. На новом оборудовании специалисты смогут эффективно перерабатывать современные тугоплавкие материалы, из которых изготавливаются изоляции и оболочка кабеля.

"Силовые кабели эксплуатируются в различных условиях. В частности, гибкие кабели для подъемных машин и механизмов должны быть устойчивы к механическим нагрузкам: изгибу, растягиванию, истиранию и т.д. Поэтому качество изоляции и оболочки – на первом месте. Есть также требование к устойчивости кабелей к различным химическим веществам. При проектировании силовой электрической сети или оперативном ремонте поврежденных кабельных сетей в условиях агрессивной среды необходимы кабели с маслостойкой оболочкой. Кроме того, на новом оборудовании мы сможем производить кабели повышенной пожарной безопасности и другие", - рассказал начальник цеха №3 АО "Электрокабель" Лисов Михаил.

Стоит отметить, что установка новой линии проводилась в рамках масштабной модернизации производства на кольчугинском заводе. Ее монтажу предшествовала масштабная работа по переносу уже существующего оборудования. Кроме того, для освобождения площадки были разобраны некоторые административно-бытовые помещения.

"Силовые кабели на низкое, среднее и высокое напряжение – основа продукции нашего завода. Они очень востребованы российскими энергетиками, поэтому и было принято решение усилить данное направление за счет приобретения новой линии. Мы рассчитываем, что с вводом ее в эксплуатацию объем производства силовых кабелей увеличится на 15-20%", - сообщил директор АО "Электрокабель" Владимир Иванов.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"

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