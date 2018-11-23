В Китае подписано соглашение о строительстве межсистемного соединения постоянного тока ультравысокого напряжения

Правительства китайских провинций Qinghai, Gansu и Henan подписали соглашение о сотрудничестве с Государственной электросетевой корпорацией Китая (State Grid Corporation of China, SGCC) по проекту строительства UHVDC соединения.

UHVDC соединение напряжением ±800 кВ и протяженностью 1 587 км будет проложено через четыре китайские провинции: от северо-западных Qinghai, Gansu и Shaanxi до провинции Henan в центре страны. Пропускная способность нового соединения – 8 ГВт, а годовой объем электроэнергии, передаваемой по соединению, составит 40 млрд кВт*ч. Целью строительства соединения является, в основном, передача электроэнергии, выработанной ВИЭ-генерацией в Qinghai и Gansu в центральные регионы страны.

Строительные работы по проекту начнутся в ноябре 2018 г., а ввод соединения в эксплуатацию запланирован на июль 2020 г.

