В Саратове определился призер Международного инженерного чемпионата "CASE-IN"

21 ноября 2018 года в Саратове на площадке Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина завершились соревнования по решению инженерных кейсов для молодых специалистов компании ПАО "Т Плюс" и магистрантов СГТУ. Лучшим проектом признана работа команды Самарского филиала "Т Плюс", которая стала победителем чемпионата. Серебряными и бронзовыми призерами стали соответственно команды Саратовского филиала (Саратовской ГРЭС) и Свердловского филиалов "Т Плюс".

Участники чемпионата защищали свои проекты по разработке схемы развития энергосистемы Забайкальского края с учётом строительства новых электростанций и подключения новых промышленных потребителей. Молодые энергетики составляли план − график строительства новых энергообъектов на территории региона, рассчитывали стоимость затрат на их строительство, определяли источники финансирования и объём инвестиций. Свои решения участники представляли экспертной комиссии из руководителей и ведущих специалистов компании ПАО "Т Плюс" и представителей профессорско-преподавательского состава СГТУ.

Всего в чемпионате приняли участие 10 команд молодых специалистов, представляющих Саратовский, Самарский, Свердловский и Ульяновский филиалы "Т Плюс", а также две команды магистрантов СГТУ. Соревнования проходили в рамках Международного инженерного чемпионата "CASE-IN", организаторами мероприятия выступили Саратовский филиал "Т Плюс" и фонд "Надежная смена".

Отметим, что Саратовский филиал "Т Плюс" является постоянным партнером направления "Электроэнергетика" Международного инженерного чемпионата "CASE-IN". В рамках него студенты целевого обучения ежегодно участвуют в отборочных этапах Студенческой лиги чемпионата, а представители компании – в работе экспертных комиссий и оценивают решения будущих энергетиков. Прошедшие соревнования – не первый опыт решения инженерных кейсов для молодых специалистов. В октябре этого года команда молодых специалистов Саратовского филиала заняла третье место на соревнованиях Лиги молодых специалистов "CASE-IN", которые проходили на полях IX Международной научно-технической конференции "Электроэнергетика глазами молодежи" в Казани.