В Танзании планируется построить ГЭС мощностью 2,1 ГВт

Правительство Танзании заключило контракт с совместным предприятием в составе Арабской подрядной компании (Arab Contractors Company) и египетской государственной энергетической компании Elsewedy Electric Company на проектирование и строительство плотины и приплотинных сооружений для ГЭС проектной мощностью 2 100 МВт, сооружаемой в ущелье Stiegler на реке Rufiji, расположенном примерно в 220 км к юго-западу от г. Дар-эс-Салам (Dar es Salaam) – коммерческой столицы и крупнейшего города Танзании.

ГЭС будет располагаться в заповеднике Selous Game Reserve, известном своими популяциями животных и отнесенном к объектам Всемирного наследия. Высота плотины ГЭС ≈134 м, а длина и площадь водохранилища соответственно 100 км и ≈1 350 км2. Планируемая выработка новой ГЭС составит не менее 5 920 ГВт*ч в год.



Ввод в эксплуатацию ГЭС в ущелье Stiegler позволит более чем в три раза увеличить суммарную установленную мощность гидрогенерации в стране, которая на сегодняшний день составляет 562 МВт.

В федеральном бюджете на 2018- 2019 финансовый год на реализацию проекта предусмотрено $ 307 млн, что составляет свыше 40% бюджета страны.

