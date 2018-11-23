В машинном зале энергоблока № 2 Белорусской АЭС началась сборка турбоагрегата

В машинном зале энергоблока №2 Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – АСЭ, Инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом") специалисты приступили к монтажу опор подшипников и корпусов турбоагрегата.

"Монтаж опор подшипников и корпусов цилиндров низкого давления – это старт работ по установке основного оборудования машинного зала энергоблока, - отметил вице-президент-директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК "АСЭ" Виталий Полянин, – Все оборудование прошло входной контроль. В ближайшие дни в проектное положение будет установлен статор генератора турбоагрегата".

Для справки:

Турбоагрегат представляет собой пятикорпусную (четыре цилиндра низкого давления, один цилиндр высокого давления), двухпоточную машину с электрической мощностью 1200 МВт и частотой вращения 3000 оборотов в минуту. Все элементы турбины изготовлены ПАО "Силовые машины".

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в Островце (Республика Беларусь). Для первой в Беларуси АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.