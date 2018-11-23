 
Подписаться на новости
Контракты

В машинном зале энергоблока № 2 Белорусской АЭС началась сборка турбоагрегата

В машинном зале энергоблока № 2 Белорусской АЭС началась сборка турбоагрегата

23 ноября 2018, 17:47
Рубрика: Контракты
Метки: РОСАТОМ, АЭС
Отрасль: Атомная промышленность 

Обсудить на форуме

276 просмотров

В машинном зале энергоблока №2 Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – АСЭ, Инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом") специалисты приступили к монтажу опор подшипников и корпусов турбоагрегата.

"Монтаж опор подшипников и корпусов цилиндров низкого давления – это старт работ по установке основного оборудования машинного зала энергоблока, - отметил вице-президент-директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК "АСЭ" Виталий Полянин, – Все оборудование прошло входной контроль. В ближайшие дни в проектное положение будет установлен статор генератора турбоагрегата".

Для справки:

Турбоагрегат представляет собой пятикорпусную (четыре цилиндра низкого давления, один цилиндр высокого давления), двухпоточную машину с электрической мощностью 1200 МВт и частотой вращения 3000 оборотов в минуту. Все элементы турбины изготовлены ПАО "Силовые машины".

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в Островце (Республика Беларусь). Для первой в Беларуси АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

Компания: Госкорпорация "Росатом"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
В Сургуте согласовали расширение территории под строительство студгородка
В Танзании планируется построить ГЭС мощностью 2,1 ГВт
В Китае подписано соглашение о строительстве межсистемного соединения постоянного тока ультравысокого напряжения
Черная пятница в
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно