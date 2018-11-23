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Производство

В Балашихе пожар на строительном рынке

Фальсификат,пожар,балашиха

Строительный рынок горит в Балашихе. В настоящий момент пожарным удалось локализовать его на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области. "В 10:22 мск пожар локализован на площади 1,2 тыс. кв. м", - сказали в ведомстве. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 450 кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, его тушат 59 человек и 17 единиц техники, сообщает ТАСС. По предварительным данным, причиной возгорания могла служить неисправная электропроводка.

Компания: ТАСС

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