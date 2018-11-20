14 новых единиц техники владимирским энергетикам

В производственные отделения и районы электрических сетей Владимирэнерго было передано 5 автогидроподъёмников КАМАЗ и ГАЗ, 3 снегоболотохода "Тингер", мобильная электролаборатория и 5 передвижных резервных источников электроснабжения. Обновление парка машин и спецмеханизмов проводится в филиале "Владимирэнерго" на постоянной основе. В 2018 году в распоряжение энергетиков поступило 27 единиц техники, до конца года планируется поставка ещё 60-ти единиц.

Вручая ключи от нового транспорта, Игорь Маковский отметил его особую роль в деятельности электросетевого предприятия: "Новая высокопроходимая и другая техника позволяет нам оперативно реагировать на нештатные ситуации, обеспечивать надёжность электроснабжения потребителей, эффективно решать различные производственные задачи. За последние три года почти 200 единиц новой техники поступило на службу энергетикам".

Также Игорь Маковский посетил учебный центр МРСК Центра и Приволжья во Владимирской области – ЧОУ ДПО "Владимирский УЦ "Энергетик". Генеральный директор МРСК Центра ознакомился с материально-технической базой и оснащением УЦ, осмотрел классы учебно-тренировочной и компьютерной подготовки. Игорь Маковский поставил задачу по всестороннему вовлечению учебного центра в процесс цифровизации распределительного электросетевого комплекса: от обучения персонала до проведения испытаний цифрового электрооборудования.

В центральном офисе обслуживания потребителей филиала "Владимирэнерго" Игорь Маковский смоделировал реальную ситуацию с очным посещением центра, опробовал систему электронной очереди. Руководитель энергокомпании подчеркнул важность совершенствования деятельности в сфере комплексного обслуживания потребителей.

Генеральным директором МРСК Центра была проинспектирована работа оперативно-диспетчерской службы производственного отделения "Владимирские электрические сети", в управлении и ведении которой находятся энергообъекты, обеспечивающие электроснабжение областного центра города Владимира и пяти районов области. Также Игорь Маковский проверил функционирование двух подстанций 110 кВ "Семязино" во Владимире и "Суздаль" в Суздале, посетил Суздальский район электрических сетей.

Подводя итоги визита, глава компании отметил, что основными задачами, стоящими перед филиалом "Владимирэнерго" являются дальнейшее повышение надёжности электроснабжения, в том числе с применением цифровых технологий, обеспечение доступности электросетевой инфраструктуры, снижение потерь электроэнергии и дебиторской задолженности за оказанные услуги.

Филиал "Владимирэнерго" продолжит дальнейшую работу по повышению надёжности функционирования распределительных сетей Владимирской области, в том числе за счёт внедрения элементов цифровизации, замены неизолированных проводов на защищённые и самонесущие с увеличенным сечением, установки интеллектуальных приборов учёта.