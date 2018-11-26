4 декабря Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак примет участие в работе Международного форума "Электрические сети".

Основная цель форума – обмен опытом, обсуждение актуальных вопросов и поиск новых решений в рамках создания цифрового электросетевого комплекса, в том числе в интересах развития промышленности России.

В дни работы Международного форума "Электрические сети" российские и международные эксперты обсудят глобальные тренды развития современной цифровой электроэнергетики, кибербезопасность и шаги, необходимые для построения "умных сетей" в масштабах страны. Этому способствует обширная тематика форума, включающая такие дискуссионные направления, как "Отрасль на пороге цифровой трансформации", "Умные сети и новые возможности регионального развития в России", "Интеллектуальные системы управления: решения и перспективы развития", "Кибербезопасность: защита информационных систем в эпоху цифровизации" и многое другое.

В деловой программе форума примут участие представители федеральных и региональных законодательных и исполнительных органов власти, общественных объединений, научных организаций, руководители крупнейших сетевых и генерирующих компаний, производители оборудования и технологий, российские и зарубежные эксперты в области электроэнергетики – всего более 100 спикеров из 20 стран мира. Ожидается, что "Электрические сети 2018" посетят более 20000 человек.

В рамках конгресса пройдет выставка новейших разработок для электросетевого комплекса России. Более 400 российских и зарубежных компаний представят свои экспозиции.

Ведущие компании России и мира: Госкорпорация "Ростех", ПиЭлСи Технолоджи, Электротехнические заводы "Энергомера", НПП "ЭКРА", Таврида Электрик, SIEMENS, Sieyuan Electric Co., ЗЭТО, INCOTEX Electronics Group, Опытный завод "Гидромонтаж", КЭМОНТ, ОЭК, ВО "Электроаппарат", SHNEIDER Electric, НПО "МИР", ПРОСОФТ СИСТЕМЫ, HUAWEI, ТЕСМЕК Рус, ФИРМА 1С, ЭнергоАльянс, Фонд Сколково, РТСофт, ГК "Электрощит" – ТМ Самара, Производственная компания "Севкабель", Завод ЭМА продемонстрируют на партнерской экспозиции свои инновационные разработки. Заметной частью выставки станет тематическая зона "Цифровая энергетика", зона стартапов с залом для презентаций, зона электрокаров с тест-драйвом, зона биржи деловых контактов и аттестационная комиссия.

Место проведения: г. Москва, ВДНХ, 75 павильон.

Подробнее на сайте мероприятия.

Дата мероприятия:

04.12.2018