Ингушские энергетики принимают участие в возрождении с.п. Даттых Сунженского района

В Правительстве Республики Ингушетия представлен план социально-экономического развития сельских поселений Даттых и Алкун Сунженского района. Документ предусматривает создание социальной, инженерно-транспортной и производственной инфраструктуры.

В процессе возрождения предгорных сел активное участие принимают специалисты филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" – "Ингушэнерго" (входит в ГК "Россети").

Накануне энергетики завершили комплекс технических мероприятий по восстановлению первоначальных эксплуатационных характеристик недействующей с 2014 года воздушной линии 10 – 0,4 кВ, предназначенной для запитки с.п. Даттых.

Три аварийно-ремонтные бригады Сунженских РЭС в рекордное время – семь часов и в условиях плохой видимости провели реконструкцию ЛЭП: один километр оголенного провода заменен на самонесущий изолированный, обновлены поврежденные изоляторы и траверсы, отремонтированы и выправлены опоры, перетянуты отдельные участки сети, вырублены разросшиеся деревья.

Как итог – 22 ноября в 16:30 мск линия электропередачи поставлена под напряжение и готова обеспечить качественное и надежное электроснабжение населенного пункта.