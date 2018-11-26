Изменена дата проведения пленарной дискуссии "Инновационная продукция в кабельной индустрии"

Опасайтесь подделок!
26 ноября 2018, 17:06
Рубрика: Новости портала
Метки: ЛЭП-2018
Дата и время анонсированной ранее панельной дискуссии “Инновационная продукция в кабельной индустрии” изменено. В рамках дискуссии планируется обсудить механизмы государственной поддержки отечественных производителей, существующие технологии и инновационные разработки российской кабельной промышленности для реализации цифровой трансформации электросетевого комплекса.
Панельная дискуссия при участии в качестве модератора генерального директора медиахолдинга “РусКабель” Александра Гусева состоится: 05 декабря 2018 ВДНХ, павильон 75, зал А, зал №102. Время с 13:15 до 14:45.
Для участия в мероприятии необходимо самостоятельно пройти регистрацию на сайте https://reg.expoelectroseti.ru/.
Спикеры
В период с 4 по 7 декабря 2018 года в Москве состоится Международный форум “Электрические сети”, организатором которого выступает компания “Россети”. Форум станет ключевым событие электроэнергетической отрасли. Российские и международные лидеры встретятся на одной площадке, чтобы обсудить перспективы и глобальные тренды развития современной электроэнергетики.
В рамках экспозиции Форума более 400 компаний из 20 стран представляет свои новейшие разработки и передовые технологии.
Деловой программой предусмотрено проведение более 35 дискуссионных мероприятий. Основными темами станут обмен опытом, обсуждение актуальных вопросов и поиск новых решений для создания цифрового электросетевого комплекса, в том числе в интересах развития промышленности России.