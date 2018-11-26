Изменена дата проведения пленарной дискуссии "Инновационная продукция в кабельной индустрии"

Дата и время анонсированной ранее панельной дискуссии “Инновационная продукция в кабельной индустрии” изменено. В рамках дискуссии планируется обсудить механизмы государственной поддержки отечественных производителей, существующие технологии и инновационные разработки российской кабельной промышленности для реализации цифровой трансформации электросетевого комплекса.

Панельная дискуссия при участии в качестве модератора генерального директора медиахолдинга “РусКабель” Александра Гусева состоится: 05 декабря 2018 ВДНХ, павильон 75, зал А, зал №102. Время с 13:15 до 14:45.

Для участия в мероприятии необходимо самостоятельно пройти регистрацию на сайте https://reg.expoelectroseti.ru/.



Спикеры

Токарев Олег Павлович – Заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторг России (уточняется)

Мещанов Геннадий Иванович – Генеральный директор ОАО "ВНИИКП", Председатель Правления НП "Ассоциация ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" (уточняется)

Сергеев Сергей Владимирович, Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО "Россети", член Совета директоров ПАО "ФСК ЕЭС"

Чирков Сергей Владимирович - Генеральный директор, ООО "ТД "Ункомтех" (уточняется)

Моряков Павел Валерьевич - Генеральный директор, ГК "Москабельмет" (уточняется)

Фокин Виктор Александрович – Генеральный директор ООО "Энергосервис" (уточняется)

Самойленков Сергей Владимирович – Генеральный директор ЗАО "СуперОкс" (уточняется)

Чезаре Бидджоджера – Генеральный директор ООО "Призмиан Рус" (уточняется)

Зинуков Сергей Викторович – Генеральный директор АО "Людиновокабель" (уточняется)

Маруяма Тацуси – Генеральный директор ООО "Токио роуп инжиниринг" (уточняется)

В период с 4 по 7 декабря 2018 года в Москве состоится Международный форум “Электрические сети”, организатором которого выступает компания “Россети”. Форум станет ключевым событие электроэнергетической отрасли. Российские и международные лидеры встретятся на одной площадке, чтобы обсудить перспективы и глобальные тренды развития современной электроэнергетики.

В рамках экспозиции Форума более 400 компаний из 20 стран представляет свои новейшие разработки и передовые технологии.

Деловой программой предусмотрено проведение более 35 дискуссионных мероприятий. Основными темами станут обмен опытом, обсуждение актуальных вопросов и поиск новых решений для создания цифрового электросетевого комплекса, в том числе в интересах развития промышленности России.